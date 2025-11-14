Detenido en Jerez por vender hachís en plena vía pública

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a un varón de 40 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido vendiendo sustancia estupefaciente a otra persona en plena vía pública.

En el momento de su arresto se le intervinieron 95 gramos de hachís distribuidos en dosis preparadas para su venta, así como 372 euros en efectivo.

Sorprendido en la barriada de Dasn Telmo Viejo

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23:00 horas del pasado viernes, 7 de noviembre, cuando agentes de la unidad de patrulla de paisano nocturna CENTAUROS, que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en la barriada de San Telmo Viejo, observaron a un individuo en actitud sospechosa en una zona peatonal situada detrás de la Iglesia de San Pablo.

Los agentes pudieron comprobar cómo el varón realizaba discretos intercambios con otra persona.

Ante la sospecha de que pudiera estar efectuando una transacción de droga, los policías decidieron intervenir.

Ambos individuos intentaron huir a la carrera, pero fueron interceptados rápidamente por los agentes.

Durante el registro, los policías encontraron entre las ropas del detenido 95 gramos de hachís divididos en pequeñas dosis listas para su venta.

El segundo individuo resultó ser un comprador que acababa de adquirir dos dosis de la sustancia, las cuales le fueron intervenidas.

Este último fue propuesto para sanción administrativa por tenencia de drogas en la vía pública, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El detenido, que contaba con antecedentes previos, fue trasladado junto con la droga incautada a la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez, donde ingresó en los calabozos hasta su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

La presencia activa de la Policía Nacional en los barrios más afectados por incidentes y conductas delictivas es constante, con el objetivo de garantizar la convivencia, la seguridad y el bienestar de los vecinos y residentes de Jerez de la Frontera.