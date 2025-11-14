El sorteo de la Lotería Nacional del jueves deja un segundo premio en Jerez

Imagen del despacho receptor de Loterías de Vallesequillo donde fue vendido el segundo premio de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este pasado jueves, 13 de noviembre de 2025, ha dejado un segundo premio vendido en un despacho receptor de Jerez de la Frontera.

En concreto, el número acertante, el 57.151, fue sellado en el despacho receptor 42.060 de Jerez, situado en la calle Vallesequillo, 2.

El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, recayó en el 57.296 y el segundo, dotado con 6.000 euros al décimo, en el 57.151.

Primer Premio para el 57.296

El primer premio viajó hasta Villanueva del Fresno (Badajoz) Benidorm, Gijón, Barcelona, Esparreguera (Barcelona), Chiclana de la Frontera, Melenara (las Palmas), León, Madrid, Librilla (Murcia), Las Galletas (Santa Cruz de Tenerife), Chañe (Segovia) y Sevilla.

Segundo Premio para el 57.151

El segundo premio también fue muy repartido ya que, además de en Jerez, cayó en Alicante, Barcelona, Córdoba, Girona, Guipuzcoa, Las Palmas, Murcia, Sevilla y Zaragoza.

Los reintegros han sido los números 6, 8 y 9.

Los números premiados en el sorteo de este jueves 13 de noviembre fueron los siguientes:

Primer premio: 57.296

Segundo premio: 57.151

Extracciones de cuatro cifras: 4223, 6374, 6867, 9898

Extracciones de tres cifras: 113, 364, 872, 890, 905, 939, 973

Extracciones de dos cifras: 21, 24, 33, 49, 51, 56, 72, 87, 88

Reintegros: 6, 8, 9

Décimo dedicado al Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC de Granada

El décimo de la Lotería Nacional de este jueves 13 de noviembre de 2025 estuvo dedicado al 50 aniversario del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC, situado en Granada. Este centro, se especializa en actividades relacionadas con la investigación en el campo de la Astrofísica y el desarrollo de instrumentación para telescopios y vehículos espaciales.