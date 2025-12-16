Detenido por matar a un hombre de 70 años en una pelea en Jerez

Un hombre de unos 30 años ha sido detenido como supuesto autor de la muerte de otro varón de 70 durante una pelea en el domicilio de la víctima ocurrida el pasado viernes en Jerez de la Frontera.

Según fuentes policiales, la víctima habría perdido la vida tras una pelea con el otro hombre, en circunstancias que están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad.

El cadáver presentaba signos de violencia, según los resultados de la autopsia.

El supuesto autor del homicidio fue detenido el sábado tras una llamada que alertó a la Policía, ya que una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones permitió su identificación y localización.

Fuentes del caso han señalado que el detenido habría intentado supuestamente manipular la escena del crimen, versión que forma parte de las diligencias abiertas.

El detenido permanece a disposición judicial y no cuenta con antecedentes penales.