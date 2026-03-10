Tres detenidos por el saqueo continuado de climatizadores en un almacén de Jerez

Equipos de climatización recuperados por la Policía Nacional tras ser sustraídos en un almacén de Jerez

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera a tres individuos por su presunta implicación en el saqueo continuado de los almacenes de una conocida empresa de fontanería y climatización radicada en la ciudad.

Dos de los arrestados han sido identificados como los presuntos autores de las sustracciones, mientras que un tercero habría actuado como receptor del material robado.

Según la investigación, los detenidos habrían sustraído del almacén un total de cuarenta consolas de aire acondicionado, con un valor estimado superior a los 50.000 euros.

Posteriormente, la mercancía era vendida a terceros en el mercado negro a un precio muy inferior al de mercado.

Actuaban de forma coordinada y desleal con las empresas donde trabajaban

Para llevar a cabo los hechos delictivos, ambos implicados actuaban de manera coordinada y desleal con las empresas en las que estaban contratados.

El primero de ellos trabajaba en la propia empresa afectada, lo que le permitía tener acceso directo a los almacenes donde desarrollaba su jornada laboral y donde se encontraban depositados los aparatos denunciados, a la espera de su venta o instalación en obra.

El segundo de los detenidos es un transportista profesional contratado por una importante empresa del sector.

Presuntamente utilizaba uno de los furgones de reparto fuera del horario habitual de trabajo y, en connivencia con el primero, aprovechaban las horas centrales del día, cuando la presencia de personal en el almacén era mínima, para introducir el vehículo en la zona de carga.

Aprovechaban las horas con menos personal en el almacén

De este modo, cargaban las consolas de aire acondicionado en el furgón y las sustraían sin efectuar pago alguno.

Posteriormente las trasladaban a otro lugar donde quedaban almacenadas temporalmente, a la espera de ser introducidas en el mercado negro y vendidas a personas conocedoras de su procedencia ilícita.

A ambos individuos se les imputa un presunto delito de hurto de especial gravedad. Fueron detenidos durante la mañana del pasado jueves, 5 de marzo, y trasladados a dependencias de la Comisaría de Jerez, en la avenida de la Universidad, donde permanecieron en el área de detención hasta su puesta a disposición de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal

Un tercer detenido por receptación

En el transcurso de la investigación, los agentes también localizaron y detuvieron a un tercer individuo, al que se le imputa un presunto delito de receptación. Este hombre habría adquirido en los últimos días ocho aparatos de aire acondicionado a los dos principales implicados, siendo plenamente consciente de su procedencia ilícita.

Además de estas ocho consolas, los agentes han recuperado otros seis equipos, lo que eleva a catorce el número de aparatos recuperados hasta el momento.

Todo el material ya ha sido reintegrado a su legítimo propietario.

La investigación continúa abierta con el objetivo de recuperar el mayor número posible de equipos sustraídos, no descartándose nuevas detenciones en las próximas semanas relacionadas con estos mismos hechos