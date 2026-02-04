Cortada una vía de servicio en la AP-4 a la altura de Jerez por inundaciones

Imagen del corte de la vía de servicio paralela a la AP-4 y que conecta con la A-382 hacia Arcos

Una vía de servicio de la autopista AP-4 permanece cortada desde las 09:40 horas de esta mañana en el kilómetro 78 a la altura de Jerez de la Frontera por inundaciones.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte de dicho carril, desde el punto kilométrico 78.3 al 78.9, se sitúa en el desvío hacia la carretera autonómica A-382 en dirección a Arcos.

Por otro lado, la caída de un árbol esta madrugada en la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla provocó que un corte momentáneo de los carriles hacia Jerez, que, junto a un accidente ocurrido a la altura de Puerto Real dificultaron la circulación por esta vía hace unas horas.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el árbol, que ha caído en el kilómetro 85 a la altura de Jerez, ha podido ser retirado y se está recuperando la normalidad en la circulación en esta autopista, aunque afectada por el fuerte viento y la lluvia, con varias vías de acceso cortadas a la altura de Jerez y Arcos.

30 carreteras cortadas en la provincia de Cádiz

El último balance refleja cortes en 30 carreteras de la provincia de Cádiz, la mayoría de ellas en pedanías de Jerez cercanas al cauce del río Guadalete.

Según este balance, están cortadas la A-372 entre Arcos y Ronda, por la caída de un muro de contención a la calzada, y permanece interrumpida la circulación en la CA-9105, lo que mantiene aislada la pedanía de Benamahoma.

Están también cortado por desplazamiento de la calzada el acceso sur de Rota, o la CA-3113 entre Puerto Real y Jerez.

Hay cortes en Bornos, Villamartín, Setenil, Torre Alháquime, y Ubrique, además de Alcalá del Valle, donde una grieta en la calzada impide la conexión con Olvera.

También hay carreteras cortadas en el Campo de Gibraltar en San Roque, Jimena, El Tesorrillo, Algeciras y Los Barrios por desprendimientos e inundaciones.