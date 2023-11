Donde los muertos no mueren

La buena climatología propició, tras varios días de lluvia y mal tiempo, que muchos jerezanos cumpliesen un año más con sus difuntos. El Cementerio de Nuestra Señora de la Merced se llenó de gente desde primera hora de la mañana, algo poco habitual, en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y que continuará este jueves con el Día de los Fieles Difuntos.

Como manda la tradición, el culto a los muertos se sigue poniendo en práctica en este siglo XXI, un rito que pasa de generación en generación. Por eso, no era de extrañar que entre el numeroso público que este miércoles recorría los pasillos del campo santo, se alternaban personas de avanzada edad con otras de mediana edad e incluso niños.

La labor de los operarios municipales, los 14 que componen esta instalación, durante los últimos veinte días, había dejado impoluto el cementerio, que la pasada semana tuvo que estar cerrado durante dos días debido a la gran cantidad de árboles, ramas y flores que la borrasca ‘Bernard’ había dejado a su paso por Jerez. Afortunadamente, no hubo desperfectos de otro tipo.

A medida que avanzaba la mañana, el número de personas que accedían al campo santo iba en aumento. Eso sí, las colas en los puestos de flores situados en uno de los accesos al mismo, no terminaban de agotarse.

De cualquier forma, la presencia de las flores de plástico sigue en aumento, si bien es cierto que muchas personas, simplemente por el hecho de rendir culto a sus seres queridos alguna que otra vez al año, siguen prefiriendo las flores naturales.

Es el tiempo de coger el cepillo y la escalera, de acercarse a cada una de las lápidas y sitios que muchas familias poseen, en alquiler o en propiedad, para dar un lavado de cara. Es algo común a todos, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, todos cumplen con los suyos en este día tan especial. Acicalar las lápidas, poner flores nuevas, sacar brillo a los epitafios o simplemente rezar y hablar frente a los suyos. Hasta trabajos de albañilería y pintura, por mínimos que sean, se conjugan en este día tan especial. Hay momento para todo.

Unos lo hacen en familia, otros prefieren la fría soledad, pero al fin y al cabo, todos se reúnen en el cementerio por la misma razón.

Importante también la labor del grupo de personas que ofrecen, a cambio de la voluntad, sus servicios para ayudar a los que lo requieren, y cuyo quehacer en estos días se hace notar.

A las puertas del campo santo, la Fundación Mémora incentiva el amor por los que ya no están con el ‘Árbol del recuerdo’, en el que se cuelgan mensajes. Curiosa y bonita iniciativa, la que han puesto en marcha a nivel nacional y por la que a cambio, a las personas se le entrega una pequeña vela que muchos colocaron en los nichos o tumbas de sus familiares.

El Obispo oficiará el jueves 2 de noviembre la tradicional misa del Día de los Fieles Difuntos en el cementerio a partir de las 11

En el recuerdo a los que ya no están, también hay situaciones desagradables, como lo son los robos. Jarrones y flores desaparecidas, así como muchas cadenas que rodean las tumbas, por lo que muchas familias han optado por colocar otras que, sin perder hechuras, no atraen el interés de los cacos, o no se compran después en el mercado negro, para entendernos. “Hay gente pa to”, se escucha entre varias personas que lamentan los citados robos sin sentido.

Entre las mil historias del momento, las que buscan a familiares en la fosa común. “No sabíamos que cumplía”, relatan a uno de los operarios, que recuerda que los restos retirados de los nichos de alquiler no renovados, permanecen un año en otro nicho antes de pasar a una de las seis fosas comunes que tiene el cementerio.

Como es tradición también, este día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, el Obispo, José Rico Pavés ofrecerá una misa en el campo santo a partir de las 11 de la mañana. Será por última vez en el interior de la capilla, ya que el próximo año se pretende celebrar al aire libre justo enfrente de la propia capilla. Pero eso aún es una idea.