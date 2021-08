“Un día van a matar a alguien”. Vecinos de la zona sur han denunciado carreras ilegales de motos en Hijuela de las Coles. Una situación que aseguran vienen sufriendo desde el pasado mes de junio, “y a la que ni el Ayuntamiento ni la Policía dan solución”. “Van sin matrícula, sin casco, haciendo caballitos, a toda velocidad, sin seguro imagino y poniendo en peligro a peatones y conductores, así como el ruido que genera y las molestias que nos están ocasionando a todos. Todo lo que es un vándalo encima de una moto, eso es lo que sufrimos todas las tardes, hasta la madrugada”, apunta José Antonio Fernández, uno de los residentes afectados.

Los vecinos aseguran que la situación “va cada vez a más porque vienen chavales de otras barriadas cercanas para presenciar el espectáculo. Aquí un día van a atropellar y a matar a alguien”, añaden. Dicen sentirse “desamparados. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento y lo que mandan es un coche patrulla, que se da una vueltecita. Cuando se marcha, se avisan por el móvil y otra vez se reanudan las carreras. También hemos hablado con la Policía Local y nos dicen que ellos no pueden hacer nada ante ese tipo de motos por su velocidad y capacidad para escabullirse ya que son de cross. Es más, nos dicen que no se van a arriesgar a tirarlos de la moto para que se puedan matar y lo paguen ellos. Nos encontramos con un problema que para la Policía y el Ayuntamiento no tiene solución, cuando son ellos los que deberían parar esto. La gente está muy indignada, no podemos más. No se puede descansar”.

Una “pesadilla” que tiene una segunda parte cuando los jóvenes “dejan las motos y se traen los coches y se pegan aquí hasta las cuatro de la mañana, con la música a tope, derrapando, ruidos de todo tipo, fiestas flamencas... Hacen de todo. Lo escuchamos todo y así no se puede vivir. Es un constante diario desde junio”.

Los vecinos se lamentan “de la imagen que estamos dando de la ciudad al tener que denunciar este tipo de sucesos. Aquí estamos dejados de la mano de Dios. Aceras relativamente nuevas levantadas, falta de limpieza, cero inversión... Somos los discriminados de Jerez”.

Los afectados no descartan tomar medidas más drásticas si la situación continúa así. “Pensamos que la Policía está para algo. Aquí vamos todos con nuestro coche, con su matrícula, pagando un seguro y encima pagando las multas si te pasas de 50 km/h. Y aquí, los chavales van haciendo barbaridades, ¿y nos dicen que no pueden hacer nada? Increíble. Me parece que todo esto es más un tema político que otra cosa. Estamos hasta el gorro. No podemos más”.