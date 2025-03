Diana Navarro en Jerez: "Me encantaría protagonizar un musical de creación propia"

Diana Navarro, fiel defensora de las tradiciones musicales, invita a un viaje sonoro desde la sencillez del piano a la fusión más sorprendente, demostrando una vez más que la copla es atemporal. Tras conseguir un rotundo éxito como actriz representando a Doña Concha Piquer, ha querido homenajear a esta gran artista y al género de la copla recreando sus temas más emblemáticos y también más desconocidos para conocimiento de las nuevas generaciones en 'De la Piquer a la Navarro', este sábado, 22 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro Villamarta de Jerez.

Pregunta.Es usted una artista versátil, que ha desplegado un amplio repertorio. ¿En su espectáculo 'De la Piquer a la Navarro' pone algo suyo propio personal que vaya más allá de la copla?

Respuesta.-Sí. De hecho hago unas versiones al estilo Navarro de clásicos de la copla pero con estilos tan dispares como la tarantela o el “new age”. Pero como se llama 'De la Piquer a la Navarro' habrá copla y “neocopla”.

P.¿Cómo equilibra su capacidad de fusionar copla, flamenco, música clásica y pop? ¿Han facilitado o complicado estas influencias la creación de su propia identidad artística?

R.-Respetando la versión tradicional para poder deconstruirla y hacer una versión diferente. Yo creo que gracias a esos estilos y mi manera de cantar he creado el sello Navarro que me identifica como artista.

P.¿Qué elementos de la copla cree que han pasado a ser universales, y por tanto apreciables por el público actual?

R.-La manera tan exquisita en que Rafael de León tenía para contar historias de amor y desamor. Sus letras son atemporales.

P.¿Qué le motivó para emprender este espectáculo de homenaje a Concha Piquer?

R.-La respuesta del público al ver 'En tierra extraña', la obra de teatro donde di vida a doña Concha como actriz. El público siempre me transmitió que querían escucharme cantar más y por eso decidí hacer este concierto teatralizado.

P.¿Qué desafíos ha tenido que sortear para releer e interpretar su legado?

R.-La verdad es que tengo un público extraordinario que me sigue fielmente. Prefiero ver lo positivo y el respeto de los medios de comunicación y el público que me apoya. No presento atención a lo demás.

P.'Ojos Verdes' y 'Tatuaje' son temazos muy conocidos y muy interpretados ¿Cómo consigue no variar la esencia original de esos temas y a la vez aportar su sello personal?

R.-Con mucho respeto y conocimiento de las versiones originales. Pero concretamente estas dos versiones las hago de manera clásica.

P.La copla es emoción. La Semana Santa también, además de espiritualidad, y Diana Navarro es una conocida devota de El Cautivo de Málaga. ¿Hay vida más allá de la emoción?

R.-Hay muchas maneras de emocionarse. Yo creo que la vida sin emociones sería como un huevo sin sal.

P.¿Hay alguna copla que no forme parte del espectáculo, o que sí forme parte, y que cuando la cante le haga sentir una conexión profunda con sus raíces o con su pasado?

R.-Cantar una saeta o el padrenuestro es un momento muy especial y tanto público como yo terminamos llorando. Es una manera de rezar y de agradecer la fortuna de vivir.

P.¿Diana Navarro se reinventa para acercarse a nuevas generaciones de público? ¿Cuál es el futuro de la Copla?

R.-A mí gusta mucho estar en contacto con las nuevas generaciones y auguro un buen futuro a la copla que siempre se reinventará en diferentes artistas que la hagan suya.

P.Usted es conocida por haber trabajado para llegar a tener riqueza técnica y expresiva en la voz. ¿Qué aspectos formativos considera esenciales para interpretar la copla con autenticidad? ¿Qué recomendaría a los nuevos intérpretes de copla en cuanto a formación?

R.-Es muy importante tener una buena técnica y salud vocal. Para ello es muy importante rodearse de buenos profesionales. Yo trabajo con Beatriz Guerrero, creadora de 'El Kamasutra de la voz', una técnica patentada que pronto presentará en un libro del que he hecho el prólogo.

R.Yo recomendaría que buscasen buenos profesionales de logopedia, canto, interpretación actoral y expresión corporal y actividad física. Todo es importante para dar lo mejor de uno mismo. Y practicar la gratitud y la empatía.

P.Una artista como usted es capaz de tender un puente entre generaciones a través de la copla, con experiencia como actriz, capaz de fusionar tradición y modernidad en su música. ¿Se ha planteado alguna vez protagonizar un musical? ¿Cree que su estilo podría aportar una dimensión innovadora que conecte nuestras raíces culturales en ese tipo de formato?"

R.-Me encantaría. Admiro mucho los musicales y los trabajadores que lo hacen posible. Es otro de mis sueños por cumplir. Pero un musical de creación propia.

P.Por último, si tuviera que definir su espectáculo 'De la Piquer a la Navarro' en solo tres palabras, ¿cuáles serían y por qué?

R.Música, emoción y vida. Son los ingredientes que dan sentido a este espectáculo.