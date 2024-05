Cuando hay mucho más de lo que se aparenta

Comentamos el otro día en estas mismas páginas el momento dulce en el que se encuentra la pintura que nuestros jóvenes están realizando en la actualidad. Sin solución de continuidad vemos aparecer autores recién salidos de las Facultades andaluzas que aportan mucha claridad, mucho entusiasmo, mucha verdad y mucha conciencia creativa a un arte que observamos seguro, clarificador y lleno de autenticidad. Esto se debe, no cabe la menor duda a que las cosas se están haciendo bien; muy bien diría yo, desde todas las instancias. Intento explicarme: Las Facultades de Bellas Artes fomentan el espíritu artístico y motivan para la profesión; no son, como ocurría hasta hace bien poco, meras factorías expendedoras de títulos para poder acceder al cuerpo de Profesores de Dibujo en Institutos de Enseñanza Secundaria. La mayoría de los jóvenes entran ilusionados y salen queriendo ser artistas para meter la cabeza en una dinámica hacia la que se sienten convencidos y preparados. Otra cosa será que el propio sistema artístico, con sus complejidades infinitas, sus espurios intereses y la manipulación de los que mueven los hilos de la plástica, se lo permitan y no tengan que terminar, como pasa tantas veces, buscando el amparo de unas oposiciones docentes que, primero, llenan la barriga y, después, si es el caso, permite realizar el deseo creativo. También el propio sistema hace que los jóvenes creadores tengan, si son buenos, más posibilidades de avance, con becas, residencias y ayudas para que sus intenciones se vean favorecidas. Además, en la actualidad, existe infinitamente más apertura de ideas; sin posicionamientos tan cerrados como hace unos años; lo que permite que los nuevos artistas desarrollen muchísimos más y mejores planteamientos creativos. Todo esto incide en que la realidad artística más nueva esté llena de muy buenos hacedores que abren esclarecedores horizontes en un arte en abierta expansión.

No hay nada más que ver las muchas comparecencias de artistas jóvenes para darnos cuenta que estamos en un momento espléndido donde el arte de los que están empezando ofrecen diáfanas perspectivas para seguir manteniendo la fe en una creación que, por ahora, reluce con esplendorosa brillantez.

Las galerías nuevas también tiene mucho que decir en este aspecto. Han apostado por gente que empiezan, que están preparados, que lucen conciencia creativa y que aportan claridad y solvencia. Aunque, todavía, quedan galerías con las nóminas cerradas, con las apuestas por artistas que les ofrecen seguridad; muchas otras, dejan atrás esas programaciones constreñidas, con artistas intocables y se abren a lo mucho bueno que ofrecen los jóvenes que empiezan. Lo estamos viendo en galerías del entorno, Alarcón Criado, Berlín, Di Gallery, Delimbo, Yusto/Giner, Isolina Urbulu y alguna otra. En Jerez, desgraciadamente, sólo una permanece en permanente funcionamiento, Espacio Abierto, que se decanta por una programación abierta donde tienen cabida todo tipo de actuaciones y da cobijo a un amplio espectro de esa inmensa plantilla de autores jóvenes que existe en la zona. Lo hemos venido describiendo en la amplia oferta que Lucia Franco realiza con entusiasmo y convencimiento.

Continuando con su abierta programación, llega, ahora, hasta la sala de la calle Alvar López, un ejemplo de ese arte joven que existe en la actualidad y que tantos motivos de satisfacción está dando al arte más nuevo. Se trata de la pintura de Celeste Moncada, artista cordobesa, afincada en Jerez y que forma parte de esa pléyade de autores nuevos que aportan frescura a los paisajes de la pintura contemporánea. En primer lugar hay que decir que la artista presenta una solvencia pictórica clara; no hay efectismo empáticos ni búsquedas de adhesiones innecesarias. Pinta con un lenguaje sobrio, claro y contundente; un lenguaje de hoy, con registros de ahora y fórmulas que suscriben una realidad joven muy del gusto de los jóvenes pero que llega a todas las instancias. Desde esos postulados, Celeste Moncada nos abre a unas perspectivas pictóricas donde se nos ofrece una realidad que potencia lo inmediato pero que suscribe una poderosa y concluyente manifestación más profunda. Su pintura descubre un mundo cercano, una realidad existencial definida desde argumentos previsibles pero que dejan entrever circunstancias más íntimas.

Los personajes de Celeste Moncada aparentan; sin embargo, encierran más cosas que se entreabren para descubrir una realidad más profunda, actitudes que si bien no son forzadas, sí invitan a una reflexión en busca de posiciones más mediatas. Pintura que marca identidades contrapuestas. Lo que se ofrece no es lo que realmente existe; o dicho de otra manera, lo real no está en lo que el ojo ve sino en lo que la intención pueda intuir. Se está en un mundo de apariencias donde hay excesivas desvirtuaciones sobre lo que realmente es y se es. Por eso las figuras de Celeste Moncada son entidades que dejan abiertas las exclusas hacia infinitas posiciones.

Estamos ante una exposición con la pintura joven como protagonista. Una pintura joven en plena madurez. Pintura de hoy con argumentaciones consistentes, con postulados que encierran conciencias bien estructuradas. La realidad, en esta obra es sometida a planteamientos de muchos registros; esquemas bien concebidos desde una plasmación moderna, ajena a previsibles actuaciones y a efectismos que sólo conducen a llenar de potestad artística la mente de los pobres de espíritu. En definitiva, nos encontramos con esa pintura actual, llena de matices donde lo mediato y lo inmediato juegan a un corro de posiciones contrapuestas.

Continúa la programación de una galería abierta a todo y a todos. Como ha de ser, sin complicaciones y marcando sólo la naturaleza de esa verdad que no se puede discutir aunque haya alguien que lo pretenda.