Sólo habrá un día festivo en los colegios jerezanos durante la Feria del Caballo

Por primera vez desde hace varios años, los más pequeños sólo tendrán un día de fiesta durante la celebración de la próxima la Feria del Caballo. Será el lunes 9 de mayo, una fecha que se acordó en el Consejo Escolar Municipal de principios de curso.

Dicho consejo se aprobó como días no lectivos para el presente curso el 24 de septiembre, coincidiendo con el Día de La Merced, patrona de la ciudad; el 11 de octubre, Día de San Dionisio, patrón de Jerez, y el citado 9 de mayo. Hay que recordar que cada localidad dispone de 3 días no lectivos cada curso, siempre que las fechas locales del municipio, establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial, no coincidan con el periodo lectivo del alumnado.

Por esta razón, en este 2021/22 habrá clases en los centros educativos de la ciudad de martes a viernes de la la semana de Feria del Caballo, una situación que en los últimos años no se había producido.

La situación también es paradójica en otras localidades. Así, en Sevilla, cuya Feria de Abril se celebra del 2 al 8 de mayo, el alumnado no tendrá clase de lunes a miércoles, pero sí deberán volver a las aulas el jueves y el viernes.