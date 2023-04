¿Qué días hay colegio en Jerez en la Feria del Caballo 2023?

Los niños y niñas jerezanos recuperarán en esta próxima Feria del Caballo los dos días festivos que han tenido habitualmente. Así pues en este 2023, la Feria, que se celebra del 6 al 13 de mayo, no habrá clases los días 8 y 12.

El primero de ellos corresponde al acuerdo aprobado en pleno como festivo local, mientras que el segundo será no lectivo. Hay que recordar que cada localidad dispone de 3 días no lectivos cada curso, siempre que las fechas locales del municipio, establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial, no coincidan con el periodo lectivo del alumnado.

Por esta razón, en este 2022/23 habrá clases en los centros educativos de la ciudad de martes a jueves de la la semana de Feria del Caballo.