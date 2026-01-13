Dilogías, trilogías, sagas

Desde hace tiempo, las editoriales impulsan cada vez más las narraciones que se prolongan en el tiempo, dando lugar a la publicación de series de libros con los mismos protagonistas y tramas de final abierto que nos “crean la necesidad” o incluso nos “obligan” a seguir comprando títulos sucesivos. Las razones son diversas, pero la principal es el marketing: de un libro autoconclusivo pueden venderse millones de ejemplares; sin embargo, esta cifra se multiplica cuando se trata de una saga. Otro motivo importante es su adaptación al cine o a las plataformas digitales, lo que provoca que el número de lectores aumente considerablemente y, con ello, las ventas. El ejemplo que a todos nos viene a la cabeza es Harry Potter: si bien los libros ya alcanzaron cifras millonarias, tras el estreno de las películas estos números crecieron de forma notable. Algo parecido ocurrió con uno de los grandes clásicos de la literatura fantástica universal, la trilogía de El señor de los anillos, cuyo primer volumen, La comunidad del anillo, llegó a la gran pantalla en el mismo año, 2001, que Harry Potter y la piedra filosofal.

El alumnado de nuestro centro, La Salle Buen Pastor, también se decanta mayoritariamente por este tipo de colecciones, ya que “se encariñan con los personajes, los ven evolucionar” o “se quedan con la emoción de saber qué pasa y están deseando acudir a la librería a por el siguiente”. En nuestra biblioteca, las sagas que más éxito tienen entre los más pequeños (de 6 a 9 años) son Policán, policía canino que lucha contra villanos para restablecer el bien; Animalotes, animales que quieren convertirse en héroes; Unicornia, ambientada en un mundo mágico habitado por unicornios; Anna Kadabra o Marcus Pocus, brujos amigos que lidian con problemas cotidianos, a menudo con elementos detectivescos y humorísticos; La pandilla Pichichi, que narra las peripecias de un equipo de fútbol benjamín que debe resolver enigmas para conservar su cuadrilla; Princesas Dragón, protagonizada por valientes princesas que se transforman en dragón para salvar sus reinos; Isadora Moon, mitad hada y mitad vampiro, acompañada siempre de su conejo mágico Pinky; o la interminable saga de Geronimo Stilton, director de su propio periódico, junto a su hermana Tea Stilton, enviada especial de su redacción.

En el caso del alumnado de 5.º y 6.º de EPO o 1.º de ESO, las colecciones que están continuamente en préstamo son Tom Gates, que relata las peripecias escolares y familiares de un niño llamado Tom; Los forasteros del tiempo, con los viajes accidentales de la familia Balbuena a distintas épocas históricas; Harry Potter, mago y estudiante de Hogwarts que lucha por restaurar la paz en el mundo mágico; Futbolísimos, popular saga adaptada al cine en la que el equipo Soto Grande Fútbol Club resuelve situaciones misteriosas para mantenerse unido; Amanda Black, huérfana que hereda un peligroso legado familiar que debe proteger; Resuelve el misterio, protagonizada por un joven detective que ayuda a solucionar distintos casos para mantener la agencia de detectives de su madre; los conocidos Diario de Greg o Diario de Nikki, que recogen las cómicas aventuras de sus protagonistas; o la reciente y exitosa saga Me llamo Goa, que cuenta con humor la vida de la protagonista tras la separación de sus padres. Asimismo, cabe mencionar las colecciones de clásicos juveniles, reeditadas y adaptadas a la actualidad, como Torres de Malory y Las mellizas O’Sullivan, que narran el día a día en un internado repleto de niñas, o Los Cinco, mítica serie de libros llena de aventuras protagonizadas por un grupo inseparable.

Los cursos de 2.º y 3.º de ESO, aunque suelen ser menos lectores, también se acercan a nuestra biblioteca para llevarse sagas de fantasía como Memorias de Idhún, protagonizada por un pequeño grupo que lucha por la libertad de su mundo; la trilogía Crónicas de Narnia, en la que unos hermanos descubren un mundo mágico a través de un armario; la colección de Percy Jackson, cuyo protagonista descubre que es un semidiós y vive en un universo repleto de entidades mitológicas, antiguas profecías y riesgos constantes; o la saga de novela gráfica Heartstopper, una historia cotidiana sobre la adolescencia, el amor y la amistad entre dos chicos compañeros de mesa.

Por último, el alumnado de cursos superiores suele solicitar en préstamo distopías que ya cuentan con adaptaciones cinematográficas, como la trilogía de Los juegos del hambre, en la que unos jóvenes son elegidos para participar en juegos violentos mientras son observados por televisión; El corredor del laberinto, protagonizada por un joven atrapado en un espacio del que le resultará muy difícil escapar; o Divergente, cuya protagonista descubre una conspiración que amenaza con acabar con su sociedad aparentemente perfecta. Para cerrar este recorrido, cabe señalar la dilogía de Blue Jeans, Los crímenes de Chopin, una historia de intriga, misterio y amor ambientada en las enigmáticas calles de Sevilla.

Reseñas de libros

Los futbolísimos.

Los futbolísimos

Autor: Roberto Santiago

Editorial: Ediciones SM

Saga sobre las aventuras de un grupo de amigos que juegan al fútbol y resuelven misterios a través de los valores de la amistad, el deporte, el trabajo en equipo y la educación. En este caso, buscan a un jugador medio humano, medio tigre, llamado Tiger Black.

Alumno: Sergio López Aragón (1º ESO)

El sendero del guardabosques.

El sendero del guardabosques

Autor: Pedro Urvi

Editorial: HarperCollins Ibérica S.A.

Lasgol recibe una invitación para entrar en la escuela de guardabosques, donde vivirá numerosas aventuras. Una saga de fantasía épica con traiciones, misterios, amor y juegos políticos enrevesados.

Alumno: Eloy Santana Ramón (4º ESO)

El club de las zapatillas rojas.

El club de las zapatillas rojas

Autora: Ana Punset

Editorial: Montena

Protagonizado por un grupo de amigas que forman un club. Esta saga nos habla del valor de la amistad y la unión, como ocurre en su primer libro, donde Marta se muda a Berlín y deben mantenerse unidas ante todo.

Alumna: Cayetana Gómez Garrido (1º Bachillerato)

Trilogía Fuego,

Trilogía Fuego

Autora: Joana Marcús

Editorial: Crossbooks

Esta trilogía distópica narra la historia de una población donde conviven androides y humanos. Su protagonista intenta huir de varios ataques mientras vive una historia de amor. En el primer libro lucha por su libertad en la ciudad.

Alumna: María Mancheño Jiménez (1º Bachillerato)