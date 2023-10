Esta noche se conocerá el ganador de la X Copa Jerez

Los equipos de chef y sumiller finalistas de la X Copa Jerez conocerán esta noche el fallo del jurado del concurso de maridajes con vinos de Jerez durante la cena de gala en la bodega Los Apóstoles de González Byass.

La entrega de premios pondrá el cierre al 20 aniversario de Copa Jerez Forum & Competition, que ha congregado a más de 300 profesionales del vino y la gastronomía en el Teatro Villamarta de Jerez durante dos jornadas en las que el jerez ha visto reforzada su percepción como un vino único para su maridaje con la alta gastronomía.

Los equipos de España, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Países Bajos disputaron el martes la final internacional del certamen en una gran exhibición de cocina en vivo que pudieron seguir en directo congresistas y un jurado integrado por cinco grandes profesionales: Jancis Robinson, crítica de vinos británica y Master of Wine; Almudena Alberca, enóloga y Master of Wine; Melania Bellesini, sumiller de The Fat Duck*; Pascaline Lepeltier, escritora y Mejor sumiller de Francia 2018; y Josep Roca, sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca***, presidente del jurado.

España ha estado representada en la X Copa Jerez por el restaurante vallisoletano Ambivium* con el equipo formado por el chef Cristóbal Muñoz y la sumiller Laura Rodríguez.