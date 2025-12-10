La Diócesis de Asidonia-Jerez presenta el Curso de Historia, Arte y Patrimonio
Reunirá a un equipo multidisciplinar de profesionales de la historia, el arte, la archivística, la restauración y la museología sacra, y aplicará criterios y metodologías propias del ámbito universitario y científico
El Obispado de Asidonia-Jerez con la Delegación Diocesana de Evangelización del Turismo que recae en Javier Jiménez López de Eguileta, a través del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense San Dionisio Areopagita, cuyo director es el sacerdote Juan Azcárate Casanova, ha presentado el nuevo Curso de Historia, Arte y Patrimonio de la Diócesis de Asidonia-Jerez. La iniciativa nace con el objetivo de dar a conocer, desde una perspectiva académica y rigurosa, el legado histórico y patrimonial de la Iglesia en nuestro territorio, desde los inicios del Cristianismo hasta la actualidad.
Este curso reunirá a un equipo multidisciplinar de profesionales de la historia, el arte, la archivística, la restauración y la museología sacra, aplicando criterios y metodologías propias del ámbito universitario y científico.
La propuesta se enmarca dentro del compromiso creciente del Obispado con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural eclesiástico. En los últimos años, la Diócesis ha mostrado una sensibilidad constante hacia el cuidado de su rico caudal artístico, promoviendo e incluso liderando intervenciones de gran valor en templos y espacios singulares.
La programación del curso recorrerá la historia de fe del territorio asidonense, mostrando a los alumnos personajes clave, episodios fundamentales, hallazgos arqueológicos y manifestaciones de devoción que reflejan la sinodalidad vivida como comunidad cristiana. De esta forma, el alumno una vez finalizado satisfactoriamente el curso quedará habilitado para el ejercicio como Gestor y Guía Cultural en la Diócesis.
Características del curso
Lugar: Aulario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense San Dionisio Areopagita (Plaza del Arroyo, 50. Jerez de la Frontera).
Fechas: Segundo cuatrimestre del curso 2025/2026.
Horario: Martes y jueves de 17:00 a 19:00 h y de 19:30 a 21:30 h.
Créditos: 9 ECTS, avalados por la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
Precio : 1.790 euros
Título expedido por: Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense San Dionisio Areopagita.
Plazas: 15 disponibles.
Titulación mínima requerida: Bachiller o equivalente.
Proceso de inscripción:
Prematriculación: del 1 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026.
Matrícula oficial: del 14 al 25 de enero de 2026.
Información y contacto: turismo@diocesisdejerez.org
Con este curso, la Diócesis de Asidonia-Jerez abre una nueva vía de formación especializada, invitando a profundizar en la riqueza espiritual y cultural que atesora nuestro pasado común.
Más información: https://www.diocesisdejerez.org/la-diocesis-de-asidonia-jerez-presenta-el-curso-de-historia-arte-y-patrimonio/
