La Diputación de Cádiz presenta en Arequipa (Perú) un documental sobre el escritor jerezano Caballero Bonald

La Diputación de Cádiz ha estrenado en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se está celebrando en Arequipa (Perú) el documental 'Caballero Bonald, el largo viaje hacia la Argónida', presentado por su presidenta, Almudena Martínez del Junco, con motivo del centenario del escritor jerezano.

La proyección, según ha detallado la Diputación en un comunicado, se ha celebrado en el Cine Umbral de Arequipa como la primera de las actividades con las que la provincia participa en el congreso, organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, junto al Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, que responden así a la invitación de ambas instituciones para dar presencia a Cádiz tras haber acogido la edición anterior en 2023.

El documental, realizado por el Servicio de Producciones Audiovisuales de la Diputación, recorre la vida y la obra del autor de 'Ágata, ojo de gato', con imágenes y testimonios inéditos del propio escritor y de su entorno, entre ellos su viuda, Pepa Ramis, su biógrafo Julio Neira y autores como José María Velázquez Gaztelu, Juan Cruz o José Ramón Ripoll.

En la presentación han intervenido la presidenta de la Diputación, el guionista del documental, Juan José Téllez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, además del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Martínez ha asegurado que Cádiz acude a Arequipa "como en los cantes de ida y vuelta, para ofrecer un pedazo de nuestra cultura e identidad" y ha destacado que Caballero Bonald "encarna la riqueza cultural de la provincia de Cádiz".

Ha añadido que "su lucha por la palabra y su compromiso ético resuenan con la historia y el carácter de Arequipa", y ha recordado también los lazos históricos entre ambas ciudades como "focos de pensamiento y libertad".

Durante su intervención, la presidenta ha presentado la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, que ha definido como "una aspiración de toda la provincia, participativa y transformadora", llamada a ser "puente cultural entre Europa e Iberoamérica".

El documental cuenta con guion de Juan José Téllez, producción ejecutiva de Fernando Santiago y música de José Manuel García-Pelayo, con temas interpretados por Jesús Barroso, Mariló Seco, Paco Cepero y Juan Peña 'el Lebrijano'.