Diputación destina 600.000 euros a la reconstrucción de emergencia de la carretera de La Ina en Jerez

El Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz ha encargado a la empresa Firmes y Carreteras SA las obras para restituir la calzada en la carretera CA-3110 de La Ina I, en Jerez. A esta intervención se destina un presupuesto de 599.999,86 euros. Estos trabajos –que contemplan un plazo de ejecución de cinco meses- se han contratado tras decretarse su emergencia, conforme establece la Ley de Contratos del Sector Público.

La carretera de La Ina I nace junto a la rotonda de intersección con la autovía Jerez-Los Barrios y desemboca en la autonómica A-2003, en las inmediaciones de La Barca de la Florida, tras cubrir un trazado de casi 21 kilómetros. Discurre prácticamente en paralelo al río Guadalete, por lo que las crecidas de este cauce han causado múltiples perjuicios en dicha vía. En el reciente temporal las anegaciones han socavado los cimientos y márgenes en puntos comprendidos entre el núcleo de La Ina y la rotonda de la A-381. Por estos motivos, se mantiene cortado al tráfico el tramo entre el kilómetro cero y el 4,5 si bien Diputación ha habilitado un acceso para residentes de La Greduela y Los Cejos del Inglés entre los puntos kilométricos cero y 2,5.

El responsable del Área de Cooperación, Javier Bello, explica que más allá de la obra contratada para recuperar la vialidad de la carretera de La Ina “queremos incorporar mejoras en el sistema de drenaje”. La implementación de estas medidas serán objeto de una reunión técnica entre personal de Diputación y del servicio de gestión del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía. Sobre el terreno de la CA-3110 se están realizando mediciones topográficas y precisando el volumen de los enclaves dañados para determinar el material de obras necesario y plantear nuevas secciones tipo para la reconstrucción.

Javier Bello destaca que “nuestra prioridad es la reconstrucción y estamos empeñados en dicha tarea, asumiendo inversiones y agilizando los procedimientos para ejecutar las obras cuanto antes”. El diputado provincial aclara que “no hay soluciones fáciles ante problemas complejos. Por eso apelo a la buena sintonía que se ha creado entre las instituciones públicas para acelerar esta reconstrucción. Creo que los vecinos, en este caso de Jerez, merecen pedagogía y explicaciones desde el rigor y no reproches partidistas. Desde la Diputación tenemos claro que vamos a seguir trabajando hacia la solución”.