Inundaciones en Jerez: "Cada borrasca no puede ser una ruleta rusa para cientos de familias"

Una vez pasado el episodio de inundaciones que ha vuelto a golpear duramente a la zona rural de Jerez tras el desbordamiento del río Guadalete, Vox Jerez considera que "ha llegado el momento de hablar con claridad y sentido común". “No podemos resignarnos a que cada borrasca sea una ruleta rusa para cientos de familias. Esto no es mala suerte, es falta de prevención”, ha señalado el portavoz de Vox en Jerez, Antonio Fernández.

Desde la formación denuncian que, "gobierne quien gobierne, el resultado siempre es el mismo". “Con el PSOE antes y con el PP ahora, las políticas han sido idénticas. No se actúa donde hay que actuar y luego se improvisa cuando llega la inundación. No podemos consentir que se siga gobernando a golpe de desgracias”, ha afirmado Fernández.

Vox señala que la "clave" del problema está clara desde hace años: "la limpieza y el dragado del cauce del Guadalete". “Es la actuación más importante y urgente que deben realizar. Vox ya lo advirtió hace dos años en el pleno y se hizo caso omiso. Las inundaciones vienen porque el río no tiene capacidad para evacuar el agua. Puedes limpiar márgenes, hacer fotos y anunciar inversiones, que también son importantes, pero mientras el fondo del río siga colmatado de sedimentos, el agua no corre”, ha explicado el portavoz, quien afirma que, tras acudir a zonas como el azud de El Portal, “hemos comprobado que se puede hasta caminar por el cauce. Es un auténtico cuello de botella cuando llegan grandes avenidas de agua”.

La única intención de esta petición “es evitar el mayor daño posible ante un tren de borrascas así”, dice Fernández. “Las inversiones millonarias anunciadas recientemente para obras hidráulicas son positivas y necesarias, pero están centradas sobre todo en un mejor uso del agua. Para evitar que barriadas enteras permanezcan días inundadas, es clave limpiar y dragar el río”, insiste el portavoz.

Fernández ha recordado que "ni el PSOE ni el PP han abordado nunca esta actuación esencial". “En 2018, tras gastar dos millones de euros en el río, la entonces alcaldesa socialista Mamen Sánchez aseguró que el Guadalete no volvería a desbordarse. Hoy sabemos que aquello fue falso. Y después el PP ha repite el mismo patrón: anuncios de trabajos millonarios sobre el Guadalete en los últimos años, actuaciones nulas y ninguna solución real”.

Vox también critica que, durante la última borrasca, la alcaldesa María José García-Pelayo anunciara el trasvase de Bornos-Guadalcacín, que "además ya estaba contemplado en un decreto de sequía de la Junta de Andalucía en 2021, y luego ella misma días después se contradijera en el pleno municipal, asegurando que no era una obra tan importante". “Eso demuestra improvisación”, ha subrayado el portavoz.

Además, Fernández ha recordado que Vox presentó hace pocos meses una enmienda a los presupuestos de la Junta "para recuperar el canal de Tablellina, infraestructura clave para gestionar el agua, y que fue rechazada por el Gobierno de Juanma Moreno". “¿Por qué ahora anuncian actuaciones y antes ignoraban nuestras advertencias?”, se ha preguntado.

Junto al dragado urgente del río, Vox plantea medidas complementarias claras: eliminación de obstáculos que actúan como presas hidráulicas en infraestructuras viarias, rehabilitación del canal de Tablellina, refuerzo de medios técnicos en las presas, limpieza sistemática de arroyos y cauces secundarios y la construcción de una presa de regulación en el Guadalporcún.

“Si dependiera de Vox, lo primero sería hacer lo que no han hecho ni PP ni PSOE: limpiar y dragar el río. Sin eso, Jerez seguirá inundándose, por más fotos y anuncios que sigan haciendo”, ha concluido Antonio Fernández.