Diputación se vuelca con la zona rural de Jerez durante las fiestas

La Diputación Provincial de Cádiz se ha volcado estas fiestas con celebración de fiestas navideñas en varios puntos de la provincia durante estos días. Sus ayudas, de manera significativa, se han destinado a festejos en los municipios con menos de 20.000 habitantes, así como en las Entidades Locales Autónomas (ELA). En total, la inversión ha sido de 370.000 euros.

La financiación procedente del Área de Desarrollo a la Ciudadanía se ha repartido entre 230.000 euros para los municipios con menos de 20.000 habitantes y 60.000 euros dirigidos a las siguientes ELA: El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete y Torrecera (todas de Jerez); Tahivilla y Facinas (de Tarifa); y Zahara de los Atunes (Barbate). En el caso de los municipios, las ayudas de Diputación se emplean, sobre todo, para actuaciones musicales, animaciones, fiestas –muchas específicas para niños y para personas mayores-, convivencias o talleres. Y en el caso de las Entidades Locales Autónomas mencionadas, esta inversión se utiliza, especialmente, en alumbrados e iluminaciones.

Diputación ha establecido el reparto económico para las ELA y municipios menores de 20.000 habitantes en función de la población de cada uno de estos núcleos: ELA y municipios hasta 5.000 habitantes: 6.000 euros; municipios de 5.001-10.000 habitantes: 8.000 euros; municipios de entre 10.001-15.000 habitantes: 10.000 euros; y municipios de 15.001 a 20.000 habitantes: 12.000 euros. A este reparto proporcional se añade, para la cuantía definitiva, los proyectos presentados por cada ayuntamiento.

En el caso de las entidades locales autónomas de Jerez, la ayuda económica de El Torno estaba destinada al alumbrado, precampanadas y convivencia con mayores así como a las carrozas, escenario y equipo de sonido. En Estella del Marqués los 6.000 euros estaban previstos para el alumbrado y la fiesta de la nieve, talleres navideños infantiles, pasacalles navideño y cartero real. La ayuda de Diputación para Guadalcacín se centró en el alquiler de luces, mientras que en La Barca fue para alquiler de luces con aportación propia.

En Nueva Jarilla la ayuda estuvo destinada a regalos y caramelos para Cabalgata de Reyes, mientras que en San Isidro del Guadalete fue para las atracciones infantiles, actuación musical y decoración fachada. Los 6.000 euros de Torrecera se destinaron a juguetes y surtido para cabalgatas.

Por otro lado, desde el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se ha respaldado la organización por parte de la Cámara de Comercio de Jerez de cuatro mercados navideños en Ubrique, Paterna, Medina y Prado del Rey. Estos mercados han contado con doce puestos en cada uno de ellos, en los que empresas locales han podido mostrar y vender productos y servicios locales.

Asimismo, la Diputación de Cádiz ha contribuido con 60.000 euros de inversión a la iniciativa Navidad Flamenca, impulsada junto a la Federación de Peñas Flamencas de la provincia. Un total de 47 zambombas entre las que se incluyen las celebradas en La Barca y Guadalcacín. Hay que recordar que la zambomba tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural, como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la zona, con una antigüedad de siglos y caracterizada por la transmisión oral. Los estudios localizan la cuna de estos villancicos flamencos en Jerez.