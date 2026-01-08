García-Pelayo: "La capital gastronómica es un punto de inflexión en la historia turística de Jerez"

La cuenta atrás para que Jerez sea oficialmente Capital Gastronómica 2026 comenzó este jueves 8 de enero con la firma del convenio entre el Ayuntamiento y Capital Española de la Gastronomía, la institución que promueve y concede esta distinción. El acto tuvo lugar en la Mezquita del Alcázar y contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, Mariano Palacín, presidente de Capital Española de la Gastronomía y José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. A la cita no faltaron representantes de diversos colectivos de la ciudad, entre ellos el presidente de la asociación Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, y el presidente de Horeca, Antonio de María, y la representación de la Junta, a través de Mercedes Colombo y Tania Barcelona.

La certificación definitiva no llegará, no obstante, hasta finales de enero cuando en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), a celebrar en Madrid del 21 al 26 de de este mes, se produza el trasvase de poderes entre Alicante, la última ciudad en obtener esta denominación, y Jerez.

José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, abrió el turno de intervenciones asegurando que "con esta firma entregamos a los jerezanos algo que ya tenían", y dejando claro que su objetivo a partir de ahora será "que eso que ya tienen, lo vea todo el mundo".

El presidente de la Confederación insistió en que "todo el mundo quiere copiar a España" y certificó que "pero lo que hay en Jerez no se puede copiar". De la capitalidad en sí reconoció que "tenemos por delante un año para que Jerez se reivindique, y para eso los hostereros de España nos comprometemos a ser capaces de que el mundo entero se entere".

Acto de firma del convenio de la Capitalidad Gastronónica 2026.

Mariano Palacín, por su parte, admitió que para Capital Española de la Gastronomía "es un honor firmar este convenio, que será el decimotercero", un convenio que "viene a oficializar a la ciudad de Jerez como la próxima capital gastronómica".

Palacín tuvo palabras de agradecimiento a "Alfredo Carrasco, que hace tres años en Fitur nos comentó que quería hablar con nosotros para poder aspirar a ello, y finalmente lo han conseguido". Asimismo, puntualizó que "Jerez es un referente y estamos convencidos de que la decisión que tomó el jurado es una decisión sabia".

En su discurso destacó además que este título ha hecho que "todas las ciudades anteriores hayan desarrollado posteriormente muchos más temas vinculados a la gastronomía", y adelantó que dentro de la Feria Internacional de Turismo de Madrid de finales del presente mes "montaremos un stand específico para Jerez".

El acto en sí lo cerró María José García-Pelayo quien calificó esta firma como "un punto de inflexión en la historia turística de la ciudad". La alcaldesa afirmó también que esta capitalidad "es un sueño hecho realidad, un sueño de todos los que componen la hostelería pero de Jerez como ciudad".

Un momento del acto en la Mezquita del Alcázar. / Miguel Ángel González

García-Pelayo reivindicó un proyecto a largo plazo con dicha capitalidad gastronómica, "porque no creo que en proyectos efímeros, es importante que cuando se conquista algo así se trabaje para que ese proyecto de disfrute y genere recursos, consolidando así nuestra industria hostelera".

La primera edil se acordó también de "Alfredo Carrasco y Antonio de María", elogió "todo el trabajo que ha hecho mi equipo de gobierno", pero especialmente reseñó la labor "de Antonio Real que se ha reunido con todas las asociaciones e instituciones para que esta capitalidad sea una realidad".

La alcaldesa auguró un 2026 interesante para Jerez "porque tenemos esta capitalidad y Vinoble" y no se olvidó de que "aquí tenemos los mejores vinos, y los mejores platos se maridan con los mejores vinos". Asimismo, señaló, respecto a las líneas de trabajo a desarrollar, que "vamos a promocionar a los nuevos valores".

Para finalizar, aseguró que "tal y como dicen los datos de otras ciudades, el incremento turístico durante la capitalidad es del 20'%", y pidió a los jerezanos y jerezanas "que se lo crean, que nos confirmemos como esa gran capital que ya lo somos".