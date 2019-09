Para cualquier artista que se precie, grabar en directo en el Palau es, sin lugar a dudas, un reto profesional. Por el escenario de esta maravilla arquitectónica del modernismo catalán, con más de un siglo de vida, han pasado los mejores en todas las disciplinas y muchos de ellos han inmortalizado su actuación a través de un disco o un DVD. El pasado 7 de septiembre, el guitarrista jerezano Antonio Rey consiguió “cumplir un sueño”, un sueño anhelado desde niño y que en apenas un mes verá la luz bajo el título ‘Antonio Rey en directo en el Palau de la Música catalana’.

–Acaba de mandar a fábrica el DVD del directo en el Palau, ¿contento?

–Sinceramente sí. Sabía que era algo que me jugaba a una carta, invirtiendo mucho dinero y con el resquemor de que luego no saliera bien y no funcionase. Afortunadamente, tras hacer un enorme trabajo de mezcla, de cámaras y edición, creo que se ha podido rescatar lo que se vivió aquella noche en el Palau.

–¿Cuándo decide sacar unDVD en directo?

–Bueno, llevo, contando con esta, cuatro veces tocando en el Palau. Su director me propuso, el año pasado, que grabara un DVD en directo. Le dije que sí, y en estos últimos dos meses hemos preparado todo. Date cuenta que hay que llevar, aparte de las cámaras, técnicos de PA, técnico de monitores, técnico de Pro Tools que lo está grabando...Ha sido un trabajo duro sobre todo porque el directo tiene esa incertidumbre. Pero vamos, estoy contento.

–Porque esto no tiene nada que ver con el proceso de grabación de un disco normal...

–Claro que no. Llevo cuatro discos grabados y esto no tiene nada que ver. En el estudio estás tranquilo, puedes repetir, y en el directo, lo que grabas, es lo que queda. El directo es quizás más real, y un músico necesita grabar un trabajo en directo porque es ahí donde se ve tu verdadero yo, para bien o para mal. De todos modos, esto hay que tomárselo como un concierto normal, porque si te pones a pensar en las cámaras, no puedes tocar.

–Todo anhelo de un guitarrista, en un momento de su carrera, es grabar en directo...

–Es cierto, es algo que siempre he pensado, desde que escuchaba de pequeño los DVD de directos de Paco de Lucía en el Teatro Real o Vicente Amigo. Lo que pasa es que nunca me lo había planteado, pero claro, cuando surgió la posibilidad, decidí dar el paso.

–Lo peor, como dice, es la inversión económica porque esto es una autoproducción...

–Sí, he tenido ayuda por parte de Macandé, que es mi manager, me han apoyado y bastante, pero económicamente el proyecto es mío. De todos modos, también tiene la parte bonita, porque me han llamado muchos guitarristas de todo el mundo preguntándome cuándo saldrá. Uno toca para ellos.

–Hábleme más del DVD...

–Bueno, al grabar en directo y hacerlo todo de una vez, decidimos tocar más temas de la cuenta y así tener para elegir. Hice catorce temas y claro, elegir catorce, con los aplausos y todo, eran más de dos horas y eso es demasiado. Nos hemos quedado con nueve temas y dura una hora y cuarto. He hecho un paso por mi vida, temas de ‘Camino al alma’, ‘Dos partes de mí’, de ‘Colores de fuego’, y también he metido algunos temas nuevos. Hay dos bulerías, alegrías, fandangos de Huelva, tarantas, una rumba, farruca, una balada y el tema de Alma.

–Fue un concierto en el que le acompañó su gente habitual...

–Sí, han participado Los Macarines, las percusiones de Ané Carrasco y Paco Vega, Manolo Nieto al bajo, Thomas Potiron al violín, la segunda guitarra Manuel Urbina, mi hermana Mara y mi sobrino José al cante, y al baile Pedro Córdoba. He querido incluir una pincelada de baile porque además, si quieres mover el espectáculo fuera, tienes que llevar algo de baile.

–¿Cómo fue el concierto?

–Me sorprendió que hubiese tanta gente, la verdad, estaba casi lleno. Y luego había muchos guitarristas con la lupa (risas). Me he pegado dos meses estudiando diez horas, no quería fallar, y bueno, creo que salió el día. Al final hay que trabajar, porque hay que ir seguro y aunque a veces los nervios te puedan jugar una pasada, si vas con todo trabajado, las manos van al sitio. Aquello impone, igual que hacerlo en el Teatro Real.

–Ha tenido usted un verano intenso con ese ‘Bona de la Frontera’ junto al músico Richard Bonna...

–Sí, con Richard Bona, un bajista y cantautor increíble, grabé un disco que tenemos ahí aparcado. Este verano decidimos unirnos y hemos hecho como 15 conciertos en España, Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga,Vejer, en Francia, enItalia, donde estuvimos en el Umbria Jazz, uno de los festivales de jazz más importantes del mundo y donde tocamos con Chic Corea. Richard es un músico fuera de serie, y se ha acercado al terreno del flamenco con una facilidad que parecía que llevaba toda la vida tocando palos como los tangos o las bulerías. Ahora que hemos terminado la gira, hemos hablado de sacar ese disco.

–¿Qué le ha aportado Richard Bona musicalmente?

–Sobre todo la improvisación. Nosotros los flamencos improvisamos pero lo hacemos con el ritmo, con el compás, pero ellos improvisan mucho de escalas, de melodías, de solos...Yo escuchaba a ese hombre hacer un solo con el bajo, y luego me tocaba a mí y me moría. Me obligó a ponerme las pilas y me ha dado libertad, hasta el punto de entender su lenguaje. El jazz se basa en las ruedas de acordes e improvisación y ahí he aprendido mucho. También artísticamente es increíble, se pone delante de 12.000 personas en Italia y está tan tranquilo.

–Tocó usted este año en solitario en la Fiesta de la Bulería, algo al alcance de muy pocos...

–Sí, eso ha sido algo muy bonito, tener esa oportunidad porque siempre he tenido ese concepto de la Fiesta de la Bulería como una fiesta del cante e incluso el baile, entonces, que la guitarra haya tenido su sitio es importante. Me encanta tocar en mi tierra y me ha hecho ilusión tocar solo. Ojalá sirva para abrir más puertas porque hay una camada de guitarristas muy buenos que deberían tener su sitio.

–Ha dicho antes que ha grabado temas nuevos en el DVD, ¿quiere decir eso que trabaja ya en otro disco?

–Sí, ahí estoy. Llevo ya varios meses con ello y la verdad es que lo tengo casi acabado. Lo estoy grabando en el Estudio La Bodega de Josema García-Pelayo y espero poder sacarlo en abril. La única diferencia con el resto es que saldrá primero enEstados Unidos porque el productor es de allí, una compañía que se llama Cerrito. Entre abril y mayo voy a hacer una gira de dos meses por Estados Unidos y es allí donde lo presentaremos. Ya cuando vuelva saldrá en España. Va a haber colaboraciones como la de Pablo Alborán, que ha grabado una balada, y con más artistas. Eso no quita que vaya grabado temas flamencos, porque yo soy flamenco. Hay farrucas, bulerías, tangos, soleá...En fin, de todo, no hay otra si queremos seguir avanzando.