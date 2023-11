"Los chicos con dislexia siguen estando en el vagón de cola"

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz acogerá durante los días 17 y 18 de noviembre el I Congreso Internacional sobre la Dislexia e Inclusión, un evento organizado por la Asociación Dislexia de Cádiz, el Grupo de Investigación Educativa Eduardo Benot de la UCA y el patrocinio de Diputación de Cádiz.

La cita pretende visibilizar esta dificultad específica de aprendizaje que aunque afecta al 10% de la población, sigue siendo invisible en la sociedad, no en vano es la causante del 40% del fracaso escolar de muchos estudiantes, que se ven obligados a abandonar el sistema educativo antes de tiempo porque esas dificultades se quedan sin identificar ni atender.

En esta lucha diaria se encuentra la Asociación Dislexia de Cádiz, que el pasado 8 de noviembre cumplió 8 años de vida y que actualmente cuenta con 280 familias asociadas en toda la provincia.

Lucía Alcántara, su presidenta, valora "positivamente" la puesta en marcha de este congreso, al que ya se han inscrito numerosas personas, y que destaca por encima de todo el hecho de que "por primera vez en un congreso de dislexia habrá comunicaciones científicas".

En este sentido, explica que "son varias líneas, y muy importantes, porque por ejemplo, se va a analizar qué está haciendo la universidad por la dislexia y también por la inclusión, qué prácticas docentes se están haciendo en las aulas que funcionen, y finalmente, historias de vida, experiencias de muchas personas. Eso irá publicado a un libro de actas de todo el congreso y las que se consideren, irán publicadas a alto nivel, en un Q1, por si se quiere seguir investigando", prosigue.

Una de las cosas en las que se insiste desde la Asociación es que en dicho congreso "vamos a hablar, por supuesto, de dislexia, pero también se analizarán propuestas inclusivas sobre las que se van a trabajar, que puedan ser recursos de accesibilidad para cualquier menor, tenga la característica que tenga".

Por esta razón, el perfil de los inscritos en el congreso es “muy variado”, explica Lucía Alcántara, “el leguaje será accesible para que familias, investigadores, alumnado de grados, másteres o doctorado, docentes, profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje, orientación, psicólogos e incluso pediatras que muchas veces se encuentran en las consultas con problemas que están directamente relacionados con la situación del alumno en el colegio”.

De hecho, dentro del amplio programa de actos que conforma dicho congreso, encontraremos “una mesa con experiencias personales y familiares, un taller sobre la labor de las PT, otro sobre inglés inclusivo, materiales manipulativos en las matemáticas o la Lectura Fácil como recurso inclusivo…”.

Alcántara no oculta que las personas con dislexia “siguen estando en el vagón de cola con respecto a otras Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Pasan los cursos y compruebas que tu hijo o hija está sufriendo porque el diagnóstico no llega”.

Para la presidenta de la asociación “hay muchas familias destrozadas por esta situación porque no encuentran respuestas en los centros. A veces no saben o no pueden atender a estos menores, sabemos que en las clases la ratio es elevada y que los equipos de orientación están desbordados pero hay que encontrar una solución para que no lleguen menores a Secundaria sin diagnóstico y eso, con los niños y niñas en plena madurez, les provoca situaciones muy duras”.

El desconocimiento sobre la dislexia y otras dificultades como puede ser el TDHA, por poner un ejemplo, hace que “en muchos centros se etiquete a los niños y se les someta a una carga muy complicada de superar a veces. Que si eres un despistado, que si eres infantil, que si faltas al respeto, que si eres “tonto”...etiquetas que tienen detrás un problema”.

Además, pese a que reconoce que desde el EOE (Equipo de Orientación Educativa) de la delegación territorial, “se está realizando un trabajo muy bueno a través de la persona de Fernando Sáez”, no oculta que “todavía hay barreras muy importantes que superar, no todas las personas se pueden permitir acudir a un profesional privado para ayudar a sus hijos, los que no pueden, ¿qué hacen? Siempre pongo el mismo ejemplo con los chicos y chicas con dificultades de aprendizaje, si coges un folio y lo arrugas, por mucho que luego lo intentes poner bien, ya no se queda igual, pues eso es lo que les pasa a ellos después de sufrir académicamente porque no se le ha diagnosticado a tiempo”.

Hay que recordar que no todas las personas con dislexia presentan las mismas características. La dislexia está relacionada con una dificultad en el área de lectura (baja velocidad, mala precisión y falta de comprensión). Por otro lado, la disortografía y la disgrafía son dificultades en el área de escritura (faltas ortográficas, ilegibilidad de escritura…). Y, por último, la discalculia o dificultad en el área de las matemáticas (razonamiento lógico, tablas de multiplicar, horas del reloj…).