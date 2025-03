Docentes de infantil de Jerez se manifiestan en Sevilla para reclamar que se actualice el precio de las plazas

Once centros de Educación Infantil de Jerez, entre ellas Montealto 1, Montealto 2, Sol y Luna, Lolita, Nido, Luna de Caramelo, El Golfillo y Pita-pita, miembros de la asociación plataforma 'Ticei 0-3', se han manifestado este sábado ante el palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Presidencia, para reclamar a la Junta de Andalucía una actualización del precio plaza que perciben las escuelas infantiles por cada menor matriculado.

Según denuncian los miembros de esta 'Marea Celeste', este importe permanece congelado desde septiembre de 2020, algo que dificulta cada vez más la sostenibilidad de los centros educativos a los que representa el colectivo.

"Nos hemos visto obligados a volver a manifestarnos porque la Junta no nos escucha; necesitamos una actualización del precio plaza porque suben los costes, suben los gastos salariales y, con el mismo precio plaza desde septiembre de 2020, es inasumible el funcionamiento y la gestión de nuestros centros", ha manifestado a EFE la portavoz de 'Ticei 0-3', Josefina Latorre.

Desde la plataforma explican que el precio plaza está fijado en 240 euros desde hace cinco años, y que solo se ha producido un incremento mínimo en el coste del comedor, que ha subido 13 euros en este periodo.

Sin embargo, recalcan que ese ligero aumento no compensa el considerable encarecimiento que han sufrido los gastos generales debido a la inflación, el alza del salario mínimo interprofesional y el aumento de las cuotas de la Seguridad Social, así como otros costes fijos.

Los manifestantes también critican el reciente decreto aprobado por la Junta que regula el sector de las escuelas infantiles, ya que este no contempla una subida del precio plaza.

"Ellos se han puesto la medallita con la gratuidad, va a ser gratuito para dos años, pero me da igual que me lo pague el padre que me lo pague la Junta; el problema es que si me pagan los mismos 240 euros, con eso ya no se puede hacer lo mismo que se hacía en 2020 y nuestros negocios se van a pique", han afirmado los docentes.

Asimismo, los manifestantes han subrayado que la Junta está transmitiendo una imagen "idílica" de la situación, mientras que las dificultades económicas que enfrentan los centros educativos son cada vez más graves.

"Lo que queremos es que se sienten a negociar con nosotros, que entiendan que necesitamos una revisión realista del precio plaza para poder seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad", han añadido.

De esta forma, la plataforma insta al Gobierno autonómico a revisar de forma urgente las tarifas para garantizar la viabilidad de estos centros educativos, que consideran fundamentales para la conciliación familiar y el desarrollo educativo en la primera infancia.

También exigen que se incluya en el nuevo decreto de gratuidad a la totalidad de los centros adheridos al plan de ayuda, y no sólo a los propios del Gobierno andaluz, y que la plataforma forme parte de la mesa de infantil para poder participar en un diálogo con la administración andaluza.