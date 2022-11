Un domingo más con Anna Karenina en Jerez

Buena estudiante, aunque algo rebelde por su curiosidad y su no aceptación del no sin argumentar, Carmen se quedó algún que otro domingo castigada en la biblioteca del colegio. Un hecho que más que un contratiempo era una oportunidad para ella. Jornadas que tenía que dedicar a estudiar o a leer un libro, excepto de los que están colocados en la vitrina. No + 15 años = cojo un libro de los prohibidos. Anna Karenina fue el elegido.

"Su lectura me entusiasmaba y no quería que llegara la noche para no tener que irme a mi casa. Le pedí a mi padre, un obrero que dedicaba parte de su sueldo a comprar libros, que me lo pidiera en Círculo de Lectores. Pero ese mes no pudo ser y yo sentía que no podía dejar de leer ese libro". Así que, Carmen volvía a hacer una de las suyas para que la castigaran un domingo más con Anna Karenina. Así, hasta que lo terminó. "Para mí fue la novela que me introdujo en la literatura con mayúsculas. Es mi obra fetiche y la tengo en muchos idiomas", detalla. En honor a Anna, María del Carmen López Valle ha llamado a su primera novela Ana Estrada (Multiverso).

Jubilada ya de la enseñanza, por fin ha podido publicar su primera novela en honor a Anna. "Me considero una buena lectora y además siempre me ha gustado escribir, pero nunca tenía tiempo. Mi capacidad de observación unida a la imaginación que tengo pues hace que mi cabeza invente historias. De ahí viene este primer libro".

Este título se presentará en la Academia San Dionisio el jueves 24 de noviembre, a las 19,30 horas, y contará con la introducción de Bernardo Palomo. "Para mí es un honor que la Academia me haya abierto las puertas", apunta López.

Sobre Ana Estrada

Jerez de la Frontera, una noche lluviosa de febrero de 2004. En uno de los barrios más ricos de la ciudad, aparece muerta en el salón de su casa Ana Estrada. Desde el primer momento todo apunta a un suicidio, pero la familia niega esa posibilidad. El inspector Manuel Gómez, encargado del caso, intuye que algo no encaja y comienza a investigar la vida de esa mujer. A medida que se va desarrollando la investigación, se van descubriendo los secretos que la vida de Ana Estrada, una mujer con una existencia aparentemente sencilla, escondía.

Con un lenguaje claro y sencillo pero, al mismo tiempo, contundente, María del Carmen López Valle nos va introduciendo en un apasionante relato que contiene muchas de las circunstancias que caracterizan la sociedad actual. La novela es vibrante, con un ritmo pasional que sirve para introducir al lector en una galería de situaciones y personajes que se vuelven absolutamente cómplices. Esta novela, que en principio puede parecer simplemente un thriller romántico, trata también los temas universales y atemporales de la literatura: la amistad, el amor, la venganza y la muerte.

Por último, la autora trata además de plantear el dilema entre lo que es moralmente justo pero no es legal y lo que es legal pero injusto. Los personajes se mueven constantemente en esa encrucijada impulsando al lector a hacer una reflexión sobre sus propios valores y principios éticos.