DomusVi defiende su gestión en la residencia de Jerez: "Estamos por encima del ratio legal"

La plantilla de trabajadores de la residencia de mayores Domusvi Montealto en Jerez, ha comenzado este miércoles una serie de movilizaciones debido a que acumula, según sindicatos, dos años de problemas con la empresa que acordó el concierto de este servicio con la Junta de Andalucía: "Ya no aguantamos más y optamos por las movilizaciones".

Tras la protesta realizada por la mañana, la empresa ha hecho público un comunicado recalcando que "en DomusVi trabajamos siempre desde la legalidad, respetando los requisitos que establece la Seguridad Social y en colaboración constante con la representación de los trabajadores".

Asimismo, deja claro que "mantenemos siempre conversaciones fluidas con ellos y se han hecho varias propuestas por parte de la empresa para la mejora de las condiciones, aceptadas siempre por el comité de empresa".

Con respecto a las demandas, DomusVi señala que "estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie para unificar criterio y no podemos estimar el tiempo para que esa sentencia definitiva llegue".

Respecto a la mención sobre la sobrecarga de trabajo, "hay que indicar que estamos por encima del ratio legal. Los resultados obtenidos en la última encuesta de satisfacción refleja unos resultados muy satisfactorios con relación al servicio de cuidado de las personas mayores. De hecho, estamos por encima de la media nacional y mejorando respecto a las cifras propias del centro".

"Colaboramos estrechamente con nuestros equipos para que puedan trabajar en la mejor de las condiciones, nuestra prioridad es el bienestar de nuestros residentes y trabajadores", concluye el comunicado.