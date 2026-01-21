La plantilla de la residencia de DomusVi Montealto en Jerez comienza con las movilizaciones

La plantilla de trabajadores de la residencia de mayores Domusvi Montealto en Jerez, que acumula, según sindicatos, dos años de problemas con la empresa que acordó el concierto de este servicio con la Junta de Andalucía, "ya no aguantamos más y optamos por las movilizaciones".

Este miércoles ha iniciado un calendario de protestas, porque como indica el comité de empresa en un comunicado, Domusvi Monte Alto "incumple los acuerdos suscritos en el Convenio de Aplicación en materia laboral y salarial. Por otro lado, el incumplimiento de lo requerido por la Inspección de Trabajo, algo habitual del grupo Domusvi, sin que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social haga algo por remediarlo".

"Además, hemos tenido muchas reuniones con el equipo de dirección de este centro, donde siempre nos indican que no pueden hacer nada, ya que las decisiones las toman en la central de la empresa. Por ello, los trabajadores por unanimidad en asamblea extraordinaria hemos decidido el inicio de las movilizaciones", añaden en el escrito.

Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a la plantilla tras la reunión mantenida entre el portavoz de la formación andalucista en la ciudad, Carlos Fernández, el presidente del comité de empresa del centro, Sebastián del Toro y Ángel Zapata, responsable del sector sanitario privado de UGT.

"El problema principal de Montealto, y de muchas residencias concertadas en Andalucía, es la falta de personal y el incumplimiento sistemático del convenio colectivo por parte de empresas que solo buscan maximizar beneficios", ha denunciado Carlos Fernández. "No entendemos cómo la Junta de Andalucía, que financia entre el 80 y el 90% de las plazas con fondos públicos, permite esta situación sin actuar con contundencia", añade.

Fernández ha señalado que uno de los problemas más graves es la ratio de personal, regulada por una normativa "obsoleta" de 1997, que fija un mínimo de 20 auxiliares por cada 100 usuarios. “Estamos hablando de ratios pensadas para usuarios que no son dependientes, pero la realidad hoy en día es que la mayoría son grandes dependientes y eso no se tiene en cuenta”, ha explicado. Desde Adelante Andalucía advierten de que esta situación afecta directamente a la dignidad y al bienestar de los usuarios. “Con estas ratios, las plantillas disponen de apenas 12 minutos por persona para levantar, asear, vestir y dar de comer a nuestros mayores. Es físicamente imposible y nuestros mayores son los primeros perjudicados”, ha remarcado el portavoz.

La formación andalucista ha anunciado que elevará esta problemática al Parlamento andaluz para exigir explicaciones a la consejera de Inclusión Social, Loles López, y reclamar una actualización urgente de la normativa de ratios y una mayor vigilancia en las residencias concertadas. “Vamos a preguntar a la consejera qué sabe de lo que está ocurriendo en Montealto y en muchas residencias de Andalucía, y qué piensa hacer al respecto”, ha afirmado Fernández.

Asimismo, Adelante Andalucía ha pedido la implicación de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y a la delegada de Bienestar Social, Yessica Quintero, "que se preocupen por la situación de sus vecinos, tanto de los usuarios como de una plantilla que lo está pasando muy mal, y que trasladen esta preocupación a sus compañeros y compañeras de partido en la Junta”, ha añadido.