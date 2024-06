Más del 75% de las donaciones de sangre se destina al tratamiento de enfermedades

La delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, ha animado a la población a donar sangre durante todo el año para poder cubrir las necesidades de los centros sanitarios. Pajares ha hecho este llamamiento hoy, 14 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Donante y ha resaltado la sangre es el "único medicamento que no puede fabricarse y que, además, caduca, por lo que se necesitan donaciones a diario".

“Como ya señaló hace unos días la propia consejera de Salud y Consumo, Catalina García, nada salva más vidas que donar sangre y por ello quiero animar a la población a que tanto hoy, como cualquier otro día del año, se pase por algunos de las unidades móviles que recorren los diferentes municipios de nuestra provincia o por los puntos fijos de los Hospitales de Jerez y Puerta del Mar, ha indicado.

Las reservas sanguíneas se necesitan para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival.

Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Por ello, ha recordado que en durante el verano la actividad hospitalaria no cesa e incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones, por lo que es necesario que se siga donando sangre. Ha señalado igualmente que toda la información sobre los lugares y horarios de colectas, webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/donar-sangre.

Jerez, uno de los ocho centros de transfusión

Andalucía cuenta con la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, que dispone de ocho Centros de Transfusión, Tejidos y Células, uno por provincia (en Jerez), con objetivos asistenciales comunes, que se hacen cargo de la obtención, procesamiento y suministro de las unidades de sangre y otros componentes sanguíneos para la cobertura de las necesidades de transfusión de todos los hospitales públicos y privados de la comunidad autónoma, asegurando un servicio permanente, tal como propone la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde enero a mayo de 2024, los ciudadanos de la provincia de Cádiz han realizado 13.329 donaciones de sangre, del total de 121.596 registradas en toda la comunidad autónoma andaluza.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.