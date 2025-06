No. No me he equivocado de sección. ‘Duelo al sol’ es el libro que acaba de publicar la editorial Renacimiento, que recoge textos a modo de conversación o diálogo entre dos escritores que conocen como pocos la literatura española desde el XIX hasta nuestros días. Me refiero a Abelardo Linares, poeta, ensayista y editor, y José Luis García Martín, poeta, profesor y crítico literario. Dos enormes figuras de la literatura actual.

El diálogo que mantienen ambos protagonistas a lo largo de todo el libro, es una sucesión de mensajes, de réplicas y contrarréplicas a la que han querido poner el título de la mítica película del oeste, pero que García Martín hubiera preferido ponerle “el juego del gato y el ratón”. El formato de conversación o debate, que recuerda los diálogos renacentistas, es muy agradecido tanto para los autores como para el lector. Prescinde de la rigidez académica del ensayo, les permite a los protagonistas ensartar temas sin necesidad de seguir un hilo argumental, y los lectores se complacen en ese juego de tira y afloja (de gato y ratón), en el que se aprecia tanto la ironía como la complicidad, sin faltar por supuesto los desencuentros o desacuerdos que añade ese punto de picante que tanto interés despierta en el lector dada la talla intelectual de los dialogantes.

El resultado es un texto que se lee con mucho agrado, en el que ambos “duelistas” no se reprimen ni se cortan un pelo en expresar sus opiniones sobre los temas más conflictivos del actual panorama literario español, sobre todo de la poesía, tema en el que son reconocidos expertos. Las anécdotas personales se mezclan con la visión de la historia literaria y las relaciones entre generaciones. En este sentido, pueden leerse la intervención de Linares titulada “Al final seré yo quien se rinda”, que termina con una interesantísima pregunta a su “contrincante”: “¿Los poetas veinteañeros de hoy en día tienen ya como maestros a los poetas nacidos entre 1971 y 1985 y si mitifican a la generación novísima como yo, sin ir más lejos?”. La respuesta de J.L. García Martín, “Me pones en un apuro”, casi termina con esa ironía y ese humor tan presentes en todo el libro: “Pero no sé por qué te interesa lo que admiran los jóvenes de hoy. Yo de lo único que estoy seguro es de que no me admiran a mí (ni a ti, aunque lo disimulen más, por si los edita)”.

No faltan referencias a escritores de finales del XIX y principios del XX, como la cita a Rafael Leyda del que se transcribe un cuento (‘La tita’), autor en la mejor tradición del relato corto europeo; como tampoco de los poetas más actuales, junto con las polémicas suscitadas que entran ya en lo personal. ‘Duelo al sol’ es, en definitiva, un libro no solo para leer, sino para aprender y entretenerse. José López Romero.

Nómada

En mayo de 1989 fallecía tras contraer SIDA el gran escritor, referente de la mejor literatura de viajes contemporánea, Bruce Chatwin. En este inicio del que se anuncia como tórrido verano, quizás sea buen momento para recordar a este británico, al que muchos describían como “un nómada en estado puro” y sobre lo que él mismo, en su intento de explicar lo que le impulsaba a estar siempre con la mochila al hombro, escribía: “jamás he sentido apego real alguno al hogar y no experimento la habitual reacción emotiva, salvo cuando estoy viajando…”. Arqueólogo y especialista en patrimonio histórico artístico de formación, pronto dejó su cómodo y bien remunerado puesto en la prestigiosa Sotheby´s para surcar rutas y llegar a lugares, algunos todavía libres de la “marabunta” turística que hoy salpica todo. Fruto de esos viajes fue dejándonos un reguero de libros, que aparte de brindarnos placenteros momentos de lectura se han ido convirtiendo con el paso de los años en piezas de culto, que además ponen el foco de atención sobre aspectos de la naturaleza humana olvidados o minusvalorados bajo el peso de los discutibles valores de esta civilización tecnológica y posindustrial que nos ha tocado vivir. Libros como ‘En la Patagonia’, ‘Los trazos de la canción’ son buenos ejemplos de esto que decimos. A principios de la década de los setenta del pasado siglo, un joven y aún poco conocido Chatwin, viaja por el sur de España según recoge en su biografía sobre el británico ‘Con Chatwin’ Susannah Clapp, pero lamentablemente se dan pocos detalles sobre esta que suponemos corta estancia, y donde Chatwin posiblemente se dejara ver por lugares aún vírgenes como la costa de Barbate en la provincia de Cádiz. Ramón Clavijo Provencio

Reseñas

Los árboles caídos también son el bosque

Alejandra Kamiya. Eterna Cadencia, 2024

De ascendencia japonesa, Alejandra Kamiya es una escritora argentina (Buenos Aires, 1966) que ha cimentado su prestigio literario en el relato corto, género al que pertenecen sus tres libros publicados. Así como en España tenemos a C. Fernández Cubas, los países latinoamericanos también cuentan con magníficas creadoras de cuentos, como A. Kamiya. Un total de doce relatos componen este volumen, con una temática muy variada, así como muy variada son las técnicas narrativas que emplea la autora: desde el narrador en segunda persona (“Desayuno perfecto”), hasta el simple diálogo (“Fragmentos de una conversación”), pasando por la primera persona (“La oscuridad es una intemperie”). Muy interesante. J.L.R.

Los árboles caídos también son el bosque.

La azotea

Fernanda Trías. Tránsito, 2018

Fernanda Trías (Montevideo, 1976), como Alejandra Kamiya, Mariana Travacio, Selva Almada y tantas otras, pertenece a esa inacabable lista de escritoras latinoamericanas que han tomado el testigo de los grandes escritores de aquellos países, dignas herederas de su legado literario. ‘La azotea’ es una novela narrada en la primera persona de la protagonista, Clara, quien ha decidido encerrarse con su padre, su hija Flor y un pájaro en su apartamento, al resguardo de un exterior que siente lleno de peligros y amenazas. Solo con la comunicación de una vecina, Carmen, a la que le encarga la compra, Clara intenta sobrevivir en su reducido mundo. La azotea parece la vía de escape de una situación sin salida. J.L.R.

La azotea.

Bruce Chatwin

Isabel López Hernández. Silex, 2024

Decía el escritor Ruiz Zafón que “nadie desaparece del todo mientras siga en la memoria de algunos”, y Bruce Chatwin, pese a los más de treinta años que nos separan de su muerte, es evidente que sigue muy presente en el recuerdo de muchos. Hace unos meses Isabel López volvía a hurgar en la esquiva figura del desaparecido escritor, y es que pese a las muy solventes biografías de Susannah Clapp o Nicholas Shakespeare, sigue flotando un cierto misterio sobre muchos pasajes de la vida de Chatwin que aquí se tratan de desvelar. Muy recomendable esta nueva aproximación a la figura de este referente de la literatura viajera contemporánea. R.C.P.

La naturaleza viajera del hombre.

La nave

Tomás Salvador (Prólogo de Mariano Villarreal). Apache, 2025

Nos ha sorprendido gratamente la reedición de este libro prácticamente olvidado de un autor igualmente caído en el olvido: Tomás Salvador. En los estertores del franquismo Salvador fue uno de los más interesantes representantes de una novela negra española todavía titubeante con libros como ‘Cuerda de presos’, pero además Tomás Salvador fue un pionero en la novela de ciencia ficción, y lo hará con dos libros hoy de culto como ‘La nave’ y ‘La trilogía de Martin Lord’. La primera de las mencionadas es considerada la primera novela española de ciencia ficción (1959) y merecía esta reedición: una nave lleva setecientos años vagando por el espacio, cuando ya hace tiempo que han desaparecido los que la crearon y enviaron a su misión de exploración. R.C.P.