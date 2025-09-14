El dulce estamento del arte andaluz

En el Museo de Bellas Artes de Málaga, ese que está en el Palacio de la Aduana y que, entre el vergel museístico malagueño, pasa desapercibido, ahora un poco disminuido, quizás, por las veleidades de la política de turno y sus circunstancias egocéntricas, se encuentra un cuadro, en depósito del Museo del Prado, del que es autor el pintor valenciano del XIX Enrique Simonet y Lombardo que pintó en 1890. En el mismo, aparece un médico de la época en el momento de realizar una autopsia a una joven. El galeno muestra el corazón en su mano. El título de la obra es bien significativo, '¡Y tenía corazón!'. La obra decimonónica, con unas abiertas connotaciones románticas, sirve de base al crítico de arte y profesor Fernando Castro Flórez para conformar una cuidada exposición de artistas andaluces. Algo que puede ser tan fácil como difícil en este momento de gran efervescencia y bonanza del arte que se hace en Andalucía.

Es fácil componer una consciente exposición de artistas andaluces porque la nomina es extensísima y hay mucho donde encontrar; pero, precisamente, por tal circunstancia es muy difícil afrontar un trabajo de este tipo para escoger un grupo selecto que aglutine las circunstancias formuladas en el concepto expositivo; difícil porque cualquiera de las situaciones que se elijan van a ser altamente positivas y realizar una selección justa y concreta es alto complicado; difícil porque hay muchísimos y muy buenos; difícil porque el abanico de situaciones es tan grande y de tanta artisticidad que resulta muy complejo centrar la realidad particularísima de cada uno para la consecución del estamento ideado; difícil en definitiva por que la personalidad de todos es abismal y sus influencias pueden afectar al desarrollo final justo y con sentido.

'¡Y tenía corazón!', cuadro del pintor valenciano del XIX Enrique Simonet y Lombardo que sirve de base a la exposición.

La exposición, con la asepsia excesiva que exigen los absurdos planteamientos sobre la paridad - menos mal que el arte andaluz es tan rico y fructífero que las exigencias de género no ofrecen demasiadas dificultades -, se estructura en diez creadores hombres y diez creadores mujeres -pongan, si quieren, diez creadores mujeres y diez creadores hombres; que hay mucha estulticia en torno a tales situaciones-. Veinte ejercicios artísticos sobrados, llenos de conciencia creativa nueva, con los postulados abiertos de un arte personal donde caben la inmensa mayoría de las circunstancias que estructuran el arte de la actualidad.

La muestra muy bien estructurada; con un concepto expositivo que incide sobremanera en la afortunada realidad del arte andaluz. Castro Flórez conoce el paño y está al cabo de todo cuanto acontece en lo mejor de una realización con artistas de sólida carrera y contrastado ejercicio dentro de la plástica más avanzada que se dan de cara con otros más jóvenes pero de igual sentido artístico y afortunada formulación plástica. Artistas que no son ni han sido dudosos en nada, que mantiene muy alto la bandera de la excelencia artística, que no se adecúan a estilos ni a manidas fórmulas repetitivas; tampoco es una selección lineal e igualatoria. En ellas encontramos muchos de los planteamientos del arte actual, desde la pintura, en todos sus registros, hasta el arte más con conceptual y performático. Artistas de distintas generaciones -de edad cronológica y de espacios artísticos - que aúnan inquietudes y llevan el arte andaluz a su mejor estamento.

Obras de la exposición 'Con el corazón en la mano'.

La selección es de lo más ilustre, con referencias a todos los ejercicios que se suceden en el arte de ahora, desde la pintura, la fotografía, la videocreación o, incluso el concepto instalativo. Ángeles Agrela, Jesús Zurita, Santiago Ydáñez, Abraham Lacalle, Mar García Ranedo, María Cañas, Cristina Mejías, Nacho Criado, Juan Francisco Casas, Verónica Ruth Frías, Marina Vargas, Javier Garcerá, Paco Pomet, Mari Ángeles Díaz Barbado, Elo Vega, Pilar Albarracín, Fernando Baena, Cintia G. Reyes, Isidro López-Aparicio y Carlos Aires. Una poderosísima muestra, perfectamente distribuida con lo mejor del arte de nuestra zona y que no es nada más que una de las muy buenas selecciones que podrían hacerse. Y el comisario sabe muy bien lo que hace.

Porque, a nadie le extrañaría, que artistas andaluces de todas las posiciones, de todos los credos y a los que une la más absoluta manifiesta calidad, podría constituir otra gran colectiva con la plástica de nuestra zona podría tener lugar. Me atrevo, con el mayor respeto, a ofrecer veinte más; atendiendo, asimismo, a las exigencias de la sempiterna paridad: Gloria Martín Montaño, Eduardo Millán, Sofía González, Nacho Estudillo, Belén Mazuecos, José Carlos Naranjo, Magdalena Bachiller, Pepe Domínguez, Ana Barriga, Víctor González, Natalia Domínguez, Manuel León, Cristina Lama, Silvia Lermo, Pedro Cuadra, Laura Vinós, Marina Iglesias, Antonio Lara, Rubén Guerrero y José Luis Valverde. Y como ésta muchas más. Tal es el grado de potencia artística existente en Andalucía.