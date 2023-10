Instrucciones para leer

Hola octubre. Tenemos el curso escolar empezado y a los equipos educativos intentando poner en marcha las instrucciones que la Junta de Andalucía dictó en junio para mejorar la competencia lectora del alumnado. Leer, eso que estás haciendo tú ahora mismo, no es nada fácil, y no es una tarea solo del profe de Lengua… ahora es un objetivo común a todas las asignaturas, contabilizada en horas (media hora diaria mínimo), y trazada en caminos, los ya famosos itinerarios de lectura.

No quiero hoy actuar tanto como recomendadora de lecturas concretas, no es mi objetivo hoy mostraros el mapa de ese itinerario, ni una posible ruta de libro en libro, sino que me gustaría hablaros del camino en sí mismo, de la lectura, ese bien universal del que todos hablamos y que a veces practicamos menos de lo que quisiéramos.

Y más en concreto, de la lectura en voz alta. Cuando los peques de la casa no saben todavía desentrañar ese jeroglífico en papel que se llama palabra, nos esforzamos en enseñarles el código, nos alegramos con sus avances por el mundo del alfabeto, y de vez en cuando les leemos cuentos. Pero en cuanto aprenden a leer por sí mismos, ya sentimos que la misión está cumplida. Tal vez le llevemos a la biblioteca o a la librería para que elija sus libros y se ponga a leer. Y eso está bien. Pero ¿por qué privarle del placer de la lectura en voz alta?

Desde tiempo inmemorial, el ser humano ha disfrutado escuchando historias. Nos gusta, somos curiosos por naturaleza, y una historia bien contada se nos hace interesante independientemente de lo que esté contando. Por eso cuando las palabras son bellas nos fascinan y embrujan. No importa la edad que tengamos, podemos disfrutar de que alguien nos lea un cuento, una historia, una poesía. Compartir la lectura en voz alta con tu pareja, con tus hijos, o con la clase, va mucho más allá del contenido del libro. Hay un espacio que se crea cuando la historia flota en el ambiente, cuando la imaginación de varios seres humanos se pone en marcha alrededor de una historia. Leer juntos nos vincula, nos puede hacer reír juntos o llorar juntos, y cuando termina el libro quedamos atrapados para siempre en esa red que tejen las historias. Nuestro recuerdo del libro irá ligado también al acto de leer juntos.

Pero empecé hablando de unas instrucciones dictadas por la administración pública, así que voy a redactar yo también mis particulares instrucciones para leer en voz alta, no a modo de reglamento ni tampoco a la manera en que Julio Cortázar describió las instrucciones para subir una escalera, sino como me dicta mi experiencia.

Seleccione un libro de buena calidad, no hace falta que sea extenso, sino que haya conseguido suficiente densidad y profundidad en las emociones que experimentó usted en su lectura. El buen género se consigue buscando mucho y leyendo mucho. No sea tímido y léaselo en voz alta a sí mismo. Paladee las palabras sin prisa. Piense en las personas que le van a escuchar. Hágase cuenta de que cuando usted les lee en voz alta, les está pintando un cuadro, y tienen que ver todos los colores. No tenga prisa. Haga pausas para que los que le escuchan puedan saborear las palabras. Permítase y permita a otros interrumpir la lectura para reír, comentar algo o ir a hacer pipí. Deje que otras personas lean para usted. Equivocarse no importa y puede ser hasta divertido. Nunca abandone la poesía ni el buen humor. Hágase su propio manual de instrucciones, este ya le está sobrando.

Las reseñas que traigo hoy no son novedades, son solo libros que aprecio y valoro por experiencia propia leyendo en voz alta. Tal vez os sirvan, tal vez no. Construid vuestro camino lector. Pero leed en voz alta, leed para vuestros hijos que ya saben leer, leed con vuestra pareja, leed para vosotros mismos. Pero leed. Que tengáis buen comienzo de curso. Seguid las instrucciones.

Inventario

Autor: Pepe Maestro, ilustraciones Julio Blasco. Editorial: Edelvives. ISBN: 978-84-140-0119-6. Año: 2016

Catálogo disparatado de inventos que os hará reír. El recuperador de balones o el levitador de profesoras de matemáticas son inventos que hacen furor entre el alumnado. Pepe Maestro es un gran narrador de historias, pero en este libro se dieron varios factores para que el resultado fuera redondo. Nuestra biblioteca lo transformó en una exposición de Inventos, y muchos colegios lo han disfrutado en clase, ya que por su sencillez, brevedad de capítulos y sentido del humor se adapta a muchas edades y niveles lectores. Muy bueno para jugar e inventar.

Cuentos en verso para niños perversos

Autor: Roald Dahl, ilustraciones Quentin Blake. Editorial: Alfaguara. ISBN : 978-84-204-8293-4. Año: 2008

Todo el mundo conoce ya a Roald Dahl. Este libro en verso es ideal para leer en voz alta, y sigue sorprendiendo y sacándonos una sonrisa aunque pasen los años. Lo uso en la biblioteca, en casa, con adultos y con niños, y siempre funciona.

Cuentos por teléfono

Autor :Giani Rodari. Editorial: Juventud. ISBN: 978-84-261-4663-2. Año: 2020.

Sé que todos conocéis este clásico de los 60 en el que el gran autor Giani Rodari nos ofrece 70 cuentos cortos llenos de optimismo, imaginación y visión crítica de la sociedad. Se los he leído a a mis hijas cientos de veces y no se olvidan. Aún hoy decimos a veces: “Sí, como el edificio de helado, ¿te acuerdas?” O, “¿cómo era el cuento ese del camino que iba a ninguna parte?”

El grúfalo

Autora: Julia Donaldson; ilustraciones Axel Scheffler. Editorial: Kokinos. ISBN: 978-84-696-6327-1.

Los cuentos rimados siempre son disfrutados. Bromas aparte, y aunque la traducción pierde respecto al cuento original en inglés, los libros de Julia Donaldson irradian una sensibilidad especial porque nos hablan de la bondad de las personas, el cuidado de la naturaleza y la importancia de la transmisión de historias de generación en generación. Lo he leído en casa y en la biblioteca escolar. Hacedlo vuestro y no os fiéis de los videos de YouTube.

El gato negro y otros relatos de terror

Autor: Edgar Alan Poe, ilustraciones Luis Scafati. Editorial: Libros del Zorro Rojo. ISBN : 978-84-122293-2-5. Año: 2021.

Y para los chavales mayores, los relatos de Poe siempre impresionan a pesar de los años que han pasado desde su creación. Se los leía en voz alta a grupos de adolescentes en la biblioteca. Un consejo: para impresionarles, no hace falta darles un susto. Esto solo les hace reír. Una lectura solemne con buenas pausas es suficiente para dibujar en su mente escenas macabras como las que creó la imaginación de Poe. Las ilustraciones de Scafati también ayudan.