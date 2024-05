Viajar con los libros

Seguro que algunos de ustedes están preparando ya el viaje de este verano. Viajar es un placer que hoy en día es bastante habitual, pero no siempre ha sido así. En el siglo pasado el célebre artista japonés Mitsumasa Anno tuvo la suerte de viajar por varios países de Europa y debió quedar fascinado, si nos fijamos en el gran trabajo miniaturista que dejó plasmado en su serie “Los viajes”, publicada en España en los años 70 y reeditada ahora por Kalandraka. Desde su particular mirada de pájaro, el pintor retrata escenas de vida cotidiana que ayudan a comprender cómo era el día a día de países como Italia, Japón o Gran Bretaña. Su obra está llena de referencias que podemos detenernos a buscar. No solo hay alusiones históricas, sino también personajes de los cuentos, tan diminutos que pondrá a prueba nuestra capacidad de observación. El autor nos propone este juego de buscar algunos personajes como Cenicienta o Pinocho en su libro del viaje a Italia. Además, la nueva edición cuenta con anotaciones del autor que explican las escenas. Aunque hay muchos más elementos escondidos de los que él menciona. ¿Encontraremos a Los Beatles en el viaje a Gran Bretaña?

Para los amantes de las reediciones de libros curiosos de los años 70, les recomiendo los de Sasek (“Esto es Londres” y “Esto es París”). Por un lado, porque ese tipo de ilustración esquemática nos resulta ahora muy actual. Y por otro, porque nos muestra un punto de vista original y divertido recorriendo las ciudades. La primera ilustración que nos muestra de Londres, es solo niebla. Y cuando llegues al palacio de Buckingham, dice, podrás ver gorros de piel de oso. Bajo las pieles de oso se hallan los guardias reales. Aunque los datos de la ciudad pertenecen la época en la que fue escrito, la reedición contiene aclaraciones al final donde se actualizan esos datos.

Pero los que no podáis desplazaros este verano, no os preocupéis. Porque los viajes más increíbles ocurren por casualidad. Como le ocurre a la protagonista de “Al final”, el simple hecho de olvidar las llaves puede hacerte descubrir otros mundos. Esta obra de Silvia Nanclares y el ilustrador sevillano Miguel Brieva vio la luz en 2010 y acaban de reeditarla porque les aseguro que es un álbum fascinante, ideal para escapar de esta realidad y sumergirse en un mundo onírico y a la vez repleto de un realismo no exento de crítica social. La narración es escueta, y nos lleva paso a paso en este viaje de manera directa de la mano de la protagonista. La acompañaremos en cada esquina descubriendo nuevos escenarios donde hay personajes conocidos, múltiples referencias y varios niveles de lectura. Es un libro para todas las edades. Su estilo narrativo directo, hace que hasta el más pequeño de la casa pueda seguir la historia. Y que el adulto curioso sonría al descubrir los guiños que nos ofrece la ilustración. La singularidad y el uso de distintos recursos gráficos (llegando a tener similitudes con el cómic) hacen de esta obra algo poco común en la literatura infantil.

Si es saludable (y económico) viajar con la imaginación, sigamos imaginando y hagamos que un tomate sea el protagonista del viaje. “La nave de los necios o el viaje del tomate número trece” ha recibido numerosos premios y es una travesía surrealista que comienza con un broma infantil: Un chico planta una tomatera en una jarra junto a una etiqueta que dice “tomates llegando a trece, quien cuenta, desaparece”, y la pone en manos de un personaje tras otro -el listo, el vecino, un alma en pena, una vieja y una curandera.

Tras dos años de trabajo minucioso, Ana Lagartitegui ha rescatado en este libro elementos de grandes obras de arte de El Bosco (El jardín de las delicias o La nave de los locos, entre otros), de Brueghel o de Joachim Patinir. Los ha hecho danzar, y pasar de una página a otra, como si se tratara de una representación de la evasión, mientras el tomate va de un lado a otro, como un peregrino, que termina volviendo al lugar del que salió. La parte burlesca del típico cuento del pícaro se mezcla con la elegancia del Renacimiento flamenco.

Si viajan este verano, pueden traerse un reportaje de fotos, o una figurita de recuerdo. Pero lo realmente interesante es lo que hayan experimentado en el viaje. Con los libros pasa lo mismo. Si consiguen sumergirse como Alicia en la madriguera del conejo, la travesía no les dejará indiferentes.

Reseñas de libros

Los viajes. Gran Bretaña

Autor: Mitsumasa Anno

Editorial: Kalandraka

Año: 2024

ISBN: 978-84-1343-275-5

Entre las diminutas figuras que a vista de pájaro retrata este premiado autor japonés, se encuentran personajes y autores de la literatura universal como Alicia y el Conejo Blanco, Peter Pan y Campanilla, Sherlock Holmes… solo tienes que mirar con calma y descubrir Gran Bretaña desde la original mirada de Mitsumasa Anno.

Al final

Autores : Silvia Nanclares y Miguel Brieva

Editorial: Kókinos

Año: 2024

ISBN: : 978-84-19475-60-2

Tras el olvido de las llaves de casa, la protagonista inicia, de forma casual, un viaje que iremos recorriendo con ella paso a paso. Con una desbordante imaginación, repleta de detalles interesantes, referencias a grandes obras de la literatura infantil e ingeniosas críticas, el viaje nos lleva a territorios comunes pero delirantes.

La nave de los necios

Autora: Ana G. Lartitegui

Editorial: A fin de cuentos

Año: 2023

ISBN: 978-84-19684-00-4

Un chico muy listo vive en una ciudad de tontos. Una buena mañana para superar ese aburrimiento decide gastar una broma a su vecino: planta un brote tomatero en una jarra y añade este misterioso mensaje «Tomates llegando a trece, quien cuenta desaparece». A partir de ahí, se encadenan una serie de sucesos en las que la planta irá pasando de mano en mano en un delirante y accidentado viaje. Premio Fundación Cuatro Gatos 2024.

Esto es Londres

Autor: Miroslav Sasek

Editorial: Nórdica

Año: 2018

ISBN: 978-84-17281-26-7

Segundo de los álbumes creados por Miroslav Sasek en los años 70 y reeditado ahora. Un recorrido por la ciudad británica en el que descubriremos sus lugares emblemáticos, así como los aspectos más extraños de sus habitantes. Un paseo lleno de color por Picadilly Circus, Trafalgar Square o la National Gallery.