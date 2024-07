Educación no aclara a los padres y madres del CEIP Luis Vives si habrá desdoble de aula

Representantes del Ampa del colegio Luis Vives, y algunos padres de la clase de 2º de Primaria que ha solicitado el desdoble de la misma para el curso próximo, se reunieron en la mañana de ayer con la delegada territorial Isabel Paredes. Desde la Asociación de Padres y Madres se había pedido este encuentro con la intención de aclarar de una vez qué va a pasar de cara al próximo curso, toda vez que inicialmente desde la Junta le ofrecieron la negativa por respuesta a dicha posibilidad.

En principio, los padres transmitieron a la delegada la situación, instándole a dar el paso, ante las circunstancias que confluyen en esta situación, como la de haber 28 estudiantes y 6 de ellos con Necesidades Educativas Especiales, una cifra a la que se le puede añadir un alumno más que se encuentra en fase de diagnóstico. Pero además, dentro de este grupo hay también cinco alumnos cuya lengua materna es diferente al español, lo que provoca la pertinente dificultad comunicativa dentro del aula. En concreto, se trata de jóvenes de origen árabe, ucranianos y rumanos. Los padres han confesado además que, debido a la nueva ley educativa, hay otros tantos alumnos dentro de la clase que han promocionado de curso con asignaturas suspensas, y seis que repiten curso, por lo que necesitan un refuerzo.

A ello hay que unir las dimensiones de las aulas, que no son lo suficientemente amplias para albergar a este número de alumnos, más si cabe si tenemos en cuenta que dentro del grupo hay también uno de ellos que va en silla de ruedas y necesita un espacio más importante para poder moverse con normalidad.

De momento, desde la delegación territorial no han confirmado ni desestimado la posibilidad, toda vez que como ya indicó hace varias semanas Isabel Paredes el proceso de escolarización todavía no está finalizado. Los padres y madres han reconocido su satisfacción por el desarrollo de la reunión, y esperan una resolución pronto. No obstante, han dejado claro que seguirán movilizarse "por el bien de nuestros hijos".