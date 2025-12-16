Edwin Hubble, el astrónomo que descubrió el universo, brindó en Navidad en Jerez

A lo largo de los años, las bodegas del Marco de Jerez han recibido a numerosos visitantes, tanto ilustres como célebres. Sin embargo, el paso de algunos de ellos por la ciudad permaneció durante décadas en el olvido. De uno de estos visitantes apenas se conservaban referencias, y ni siquiera la propia bodega guardó memoria de aquella breve estancia marcada por la hospitalidad jerezana.

Es el caso del científico estadounidense Edwin Powell Hubble (1889-1953), figura clave de la astronomía moderna. Hubble dedicó parte de sus vacaciones navideñas de 1912 a conocer Jerez y distintos puntos de la provincia, acompañado por un amigo de estudios, R. E. M. Davidson.

Firma de Edwin Hubble y su amigo R. E. M. Davidson. / v

Con apenas 23 años, Hubble se había graduado en Derecho en el Queen’s College de la Universidad de Oxford, una disciplina que nunca llegaría a ejercer. Durante su estancia organizó un encuentro en Jerez con otro antiguo compañero, hijo de un comerciante inglés dedicado a la exportación de vinos, circunstancia que despertó el interés del joven académico por los afamados caldos jerezanos.

Movidos por esa curiosidad, la mañana del 26 de diciembre de 1912 los jóvenes visitantes recorrieron las bodegas González Byass, donde degustaron una amplia gama de vinos, “desde los más secos hasta los más dulces”, según recoge el biógrafo del astrónomo, Gale E. Christianson en su libro Edwin Hubble: The Marine of the Nebulae (1995), y como puede verse en el libro de visitas de esta bodega jerezana.

La jornada dejó además una anécdota singular: tras firmar el libro de visitas a su llegada, los jóvenes licenciados decidieron volver a estampar su firma al finalizar la visita, divertidos por los efectos que les habían producido las más de doce copas de vino consumidas durante la cata.

Para Hubble fue un honor estampar su firma junto a otras personalidades que le habían precedido como el rey Alfonso XIII.