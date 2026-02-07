Los efectos de la borrasca Marta en Jerez: Estas son las carreteras cortadas o con incidencias en la provincia en la jornada de este sábado

En torno a 50 carreteras de la provincia se encuentran cortadas o cuentan con afecciones de tráfico debido a los efectos del temporal de las últimas semanas. Según los últimos datos publicados por la Subdelegación del Gobierno en la provincia, estas son las incidencias que había en las carreteras a las ocho y media de la mañana:

N-340 (Cádiz-Vejer) Km 36 T.M. Vejer y P.J. Barbate. Carretera cortada por desprendimiento. Vía alternativa A-48, A-2233 y A-314.-

A-381 (Jerez-Los Barrios), cortado todos los ramales de entrada y salida en el kilómetro 1 (Puente de la Cartuja y carretera de La Ina), cortado el carril derecho sentido jerez a la altura del km 79,5 por socavón. Cortado carril derecho por inundación en el km 1,600 por inundación. Cortado carril derecho pk75.6-75.2(D) por lengua de barro.

A-372 (Arcos - Ronda). Cortado del km 0 al 2 por trabajos de mantenimiento del pantano de Arcos. Cortado del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones. Entre El bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la via de entrada y/o salida. Sábado 07-02-26, previsto la apertura de este tramo (El Bosque-Benamahoma), de 09:00 a 10:00 horas, y de 12:00 a 13:00 horas.

A-373 R-1 (Prado del Rey – A-373). PK 0 AL 1 T.M de Villamartín P.J Arcos de la Frontera por hundimiento de la calzada.

A-373 (Villamartín – A-384 – Algatocín). Km 5 al 16. T.M. Villamartín, Prado del Rey y P.J. de Arcos de la Frontera y Ubrique por hundimiento y rotura del asfalto en pk-11, estrechamiento de carril derecho en el km.37 por hundimiento de calzada.

A-374 ( Algodonales- Ronda ) T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Km 0,200 Carril creciente cortado por grieta con desplazamiento calzada, pendiente del corte total por parte ingeniero A-374.

A-384 (Arcos-Antequera). Corte total km. 68 al 90 por desprendimientos y grandes socavones, vía alternativa de Algodonales a Olvera: A-375, A-361,(Montellano. Morón), A-406 Y A-363 (Pruna). Vía alternativa de Algodonales a Campillos: A-374, A367 y A-357.

A-2002 (Los Albarizones - El Puerto de Santa María) km. 2,700 al 10,500 T.M. y P.J. de Jerez y Puerto de Santa María. Corte total por inundación.

A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento.

A-2300 (Algodonales-(A384-A372(por embalse). Del Km 0 al 7. Ctra. cortada por inundación.

A-2302 (Grazalema-Ubrique). Km 0 al 13. T.M. Villaluenga y P.J. Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada. En km 13,5 grietas en calzada.

A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle). pk 11.100 al 15,360. T.M. Alcalá del Valle P.J. de Arcos de la Fra., corte de carretera por deslizamiento de Talud.

A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Fra. Carretera hundida. Desvío por la Muela.

CA-3102 (CA-3101 / CA-3103 carretera bodegón blanca Paloma) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Carretera cortada por inundación.

CA-3104 (Guadalcacin – Nueva Jarilla) Km 0 pk 7 TM y PJ de Jerez. Carretera por inundacion.

CA-3108 (Estella-Lomopardo) Km 4,7 al 5,3. T.M. y P.J. Jerez. Cortado desde Lomopardo a la Venta Cartuja por inundación.

CA-3109 (El Portal – A-381, por cemento Holcim). Cortado del Km 0 pk 2 por inundación. T.M. y P.J. de Jerez. Se abre desde el cruce con la CA-3113 hasta la A-381.

CA-3110 (CA-3113 – A-2003, carretera de la Ina) Km 0 AL 8 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera por inundación.

CA-3112 (Torrecera –La Ina) pk 0 al 1.500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por inundación

CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 13 al 18 T.M. Jerez. Cortada por inundación

CA-4106 (El Torno-La Barca). Del pk. 0 al 5, T.M: y P.J. Jerez. Carretera cortada por inundación.

CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.

CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-5200 (CA-6200-San José del valle “carretera pajarete”). Cortes por inundación en los kms. 3,6 / 13,1.

CA-6101 (A-371 km 24 a Bornos) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.

CA-6200 (Alcalá de los Gazules- Paterna) km 7,5 al 8,1 T.M. Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.

CA-7101 (Estación de Villamartín) km 2,200. T.M. Villamartín y P.J. Arcos. Cortado el acceso al aeródromo por desbordamiento del rio.

CA-8102 (A-373 – CA-9104) Km 0 al 16,990. Corte de la via por no tener salida en inicio ni final TM Prado del Rey, Zahára de la Sierra, Pj Ubrique.

CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-9100 (A-384- Madrigueras) km0,0 -3,5 T.M. Algodonales Y P.J. Arcos; socavón grandes dimensiones.

CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por Inundación.

CA-9102 (A-381-Olvera), del 0 al 2,3, cortada por hundimiento de calzada.

CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento.

CA-9106 (Olvera – Torrealhaquime) TM de Olvera y Torrealhaquime y PJ de Arcos: cortada en su totalidad por lengua de barro en calzada.

CA-9107 (A-384-Alcala del Valle) Km. 1,400 T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.

CA-9108 (Torrealhaquime – A-384) T.M. Torrealhaquime y P.J. Arcos. Cortada en su totalidad.

CA-9109 (A-374-OLVERA), km. 5 al 14,9. T.M. Olvera y P.J. Arcos,corte carretera por desprendimientos.

CA-9110 (CA9109-El Gastor). Pk. 2, T.M. Algodonales y P.J. Arcos. Calzada con barro y maleza.

CA-9113 (El Gastor-Setenil) Km 0 al 4 T.M. El Gastor y P.J. Arcos Fra. Hundimiento de vía y del km 8.5 al 14.000. Barro en calzada

CA-9115 (CA-9109 L.P. Málaga) Km 7. T.M. Alcalá del Valle y P.J. Arcos. Carretera cortada por desprendimientos.

CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.

CA-9120 (Setenil – Torrealhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación.

A estas hay que sumarles las incidencias en el campo de Gibraltar: