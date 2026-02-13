El Ejército del Aire destaca la "ejemplar actuación" de un militar de Jerez

El Ejército del Aire ha hecho pública una felicitación a un militar jerezano por su "ejemplar actuación". En concreto, se trata del soldado José Antonio Romero Medina, destinado en la Sección de Contraincendios del Ala 11 de la Base Aérea de Morón.

Tal como detallan desde el Ejército del Aire, el joven militar al ver un vehículo ardiendo frente a un taller mecánico en Jerez, actuó rápidamente para la extinción del fuego, "consiguiendo su objetivo con éxito antes de la llegada de los servicios de la localidad". Dada lo aparatoso del incendio, para llegar a la extinción total del mismo hizo uso de hasta tres extintores.

Soldado José Antonio Romero Medina.

La felicitación ha sido difundida este jueves, a través de Facebook, logrando más de 4.600 interacciones y más de 400 comentarios de personas que no han dudado en sumarse al reconocimiento.