Un brindis por Shakespeare

El próximo sábado, 3 de septiembre, convocados por la asociación cultural Cine-Club Popular, un grupo de amigos, aficionados a la literatura y el vino, se reunirán junto al monumento dedicado a Shakespeare en el parque González Hontoria. La cita es a la 12 horas, dentro de la programación de la Fiesta de la Vendimia.

Un nuevo encuentro, que este año cumple la edición número 17 de los Homenajes celerados en nuestra ciudad en recuerdo al escritor inglés. Como en otras ocasiones el profesor de inglés, Lorenzo Calderón, junto a sus alumnos, entre ellos dos de sus hijos, recitaran textos escogidos para la ocasión, completándose el evento cultural con una ofrenda floral acompañada de un brindis con vino de Jerez.Jaime González, de las bodegas Cruz Vieja, hará los honores venenciando sus vinos.

La invitación está abierta a todas las personas que compartan el interés por la cultura del vino de nuestra tierra.

Un poco de historia

El sábado 8 de septiembre de 1956, a las 12 horas se inauguraba en los jardines de El Bosque el monolito a Shakespeare, el que conocemos actualmente. Sesenta y seis años se cumplidos, y en el que dos personas fueron clave para que en Jerez tuviéramos el único el monumento erigido en España dedicado al escritor inglés, Alberto Durán Tejera y Guido Williams.

La invitación la acompañamos como elemento gráfico de este Rebusco.

Consultando la amplia documentación generada por la organización de la Fiesta de la Vendimia, que por una serie de circunstancias se conserva en el Archivo Municipal, podemos ver el arduo trabajo realizado por el presidente, el mencionado Durán Tejera, para que esto llegara a buen puerto.

Para tal fin se creó una comisión formada por siete personas, entre ellas Guido Williams, José María Jurado, Hugo Ungricht, Manuel Barbadillo, José Juan Arcas, José Cádiz Salvatierra y Manuel María González Gordon.

Al año siguiente, el 21 de marzo - ya anocheciendo - un grupo de jóvenes poetas y artistas decidieron reunirse junto al monumento al bardo inglés para honrarle y darle su humilde homenaje improvisado. Eran los jóvenes poetas Manuel Pérez Celdrán, Esteban Pino Romero, Manuel Ríos Ruiz y Juan de la Plata, acompañados por los pintores Sebastián Moya ‘Cachirulo’ y Pepe Benítez Troya. Realmente este fue el primer homenaje. aunque al poco tiempo.

Poca constancia ha quedado de aquella iniciativa, tan sólo ha perdurado en la memoria de los que participaron, ya que la prensa local no se hizo eco de aquella extravagancia de juventud. Tan sólo la revista madrileña La Gaceta Literaria, dirigida por el jerezano Manuel Ríos Ruiz, recogió una breve reseña del mismo, en el número 91 del 13 de abril de 1957.

Tres de aquellos jóvenes volvieron a reencontrarse cuando tuvo lugar la cuarta edición del Homenaje, en el 2009: Manuel Ríos Ruiz, Juan de la Plata y Manuel Pérez Celdrán.

Dos años más tarde, el 21 de mayo de 1959, y con motivo de la visita a Jerez del alcalde de Londres, Sir Harold Gillet, se llevó a cabo una ofrenda floral ante dicho monumento, tal como recogía el diario local Ayer. Le acompañaba el alcalde Jerez, Tomas García Figueras.

Y en la fecha señalada del 24 de abril, del año 1964, la comisión organizadora de la Feria del Libro, invitaba a la vicecónsul británica en Jerez, Mrs. Swithinbank, y a otros miembros de la colonia británica residente en la ciudad, a realizar una ofrenda floral y brindar con un jerez de una antigua solera.

Jerez volvería a recordar a tan insigne escritor, el mejor publicista de nuestros vinos, en el 2009, cuando la Junta de Gobierno aprobó rotular una calle con su nombre a propuesta del autor de este artículo. Calle que no llegaría a inaugurarse hasta el 23 de abril del 2012.

Pasado cuatro años, el 22 de octubre de 2016, y con motivo de celebrarse el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespare, se inauguró en la plaza del Mercado un conjunto escultórico con los bustos de los dos escritores.

La obra se encargó al artista jerezano José Ignacio Sancho Caparrini, con la financiación por parte de las bodegas Estevez, bodegas Fundador y Kaizen Hoteles.

Un homenaje veterano

Se puede decir que todo empezó cuando escribí un artículo en el diario local Información, fechado el 2 de noviembre de 2003. Lo titulaba ‘William Shakespeare y el jerez’.

Un motivo para acercarme al parque González Hontoria y volver a ver, después de muchos años, aquella, para mí ‘extraña escultura’.

Mi decepción fue enorme al comprobar el lamentable estado en el que se encontraba, lleno de grafitis por todos lados, y las ramas de un gran eucalipto que lo medio tapaba. Lamentablemente cortaron el árbol hasta su base, en lugar de podar sus ramas, como otros más que había en aquella zona.

Pasado algo más de un año inicié una campaña de denuncia con el objeto de recuperar su estado original, y, por otro lado, convoqué a amigos y conocidos a un acto de desagravio que fue además el ‘primer’ homenaje, sin saber en ese momento lo que ocurrió en 1957, 1959 y 1964.

Un lluvioso 25 de noviembre del 2006 nos juntamos una docena de amigos para una sencilla e informal ceremonia que los medios difundieron.

En el periodo comprendido entre el 2006 al 2012 el homenaje se llevó a cabo a finales de noviembre, alcanzando su mayor auge en el 2009, su cuarta edición, con la presencia de la que ese año fue elegida Poeta Laureada por la reina Isabel II de Inglaterra, Mrs. Carol Ann Duffy.

Ese mismo año la Junta de Gobierno municipal aprobaba rotular una calle con el nombre de Shakespeare, pero que no llegó a inaugurase hasta el 2012, en la zona de Puertas del Sur, junto a la del también escritor inglés Ben Jonson, colega de Shakespeare, que fue el primero que, en una obra literaria, ‘Bartholemew Fair’ (1614), nombraba al jerez con el término sherry y no sherrish o sack como lo hacía el propio Shakespeare.Para el 2010, como complemento al homenaje, el profesor titular de Literatura inglesa de la UCA, Rafael Vélez Núñez, disertó sobre la figura y obra de Shakespeare.

En ese periodo pude viajar a Estados Unidos, a Washington, para atender la invitación de la directora de la Folger Shakespeare Library, Mrs. Gail Paster, que mostró interés en conocer la relación del autor teatral con Jerez y sus vinos, aceptando las botellas de las bodegas Williams&Humbert con las marcas de obras de Shakespeare: As you like it y Winter´s Tale.

Dicha institución es la más prestigiosa en su categoría dedicada a la figura de Shakespeare y su época.Al año siguiente, en el 2011, en colaboración con el Club Filatélico, se lanzó un sello conmemorativo con un valor postal personalizado de curso legal.

Para la celebración del VII Homenaje, el 1 de diciembre, se contó con la presencia de la investigadora inglesa Mrs. Helen Moorwood, que pronunció una conferencia con datos de interés sobre la vida del escritor.

El año 2013, en el VIII Homenaje, cambió de fecha, pasándolo al primer sábado del mes de septiembre, tal como se mantiene hasta hoy día.

Si hasta el 2014 habíamos contado con los vinos aportados por las bodegas González Byass, en el 2015 fueron los vinos de Cruz Vieja los que se venencian en el acto.

La nota exótica tuvo lugar en el 2015, cuando dos venenciadores oficiales japoneses, Momoko Izumi y Kei Iwata, fueron los maestros de la ceremonia a la hora de realizar el brindis de honor.

Para los años de 2016 y 2018 el Homenaje se complementó con sendas conferencias impartidas por el autor de este artículo. La primera el 16 de junio en las bodegas de Williams&Humbert, con el título de ‘El jerez en tiempos de Shakespeare’; la segunda, el 6 de marzo en la sede de la Real Academia San Dionisio, tratando ‘La pasión de Shakespeare por el jerez’.

A pesar de la pandemia, el primer año covid, el 2020, tuvo lugar, con todas las precauciones, el decimoquinto Homenaje. Para el 5 septiembre lqs restricciones más duras habían pasado.

Una polémica a debate

En 1978, el profesor americano Buckner B. Trawick, publicó un libro titulado ‘Shakespeare and alcohol, tan curioso como de no fácil consulta. Una obra básica a la hora de conocer la presencia de nuestros vinos en las obras de Shakespeare.

Tanto en el artículo de Laura Campillo, de la universidad de Murcia, ‘La traducción histórica de los vinos españoles en la obra de Shakespeare’ (Revista de Historia de la traducción (nº 11, 2017), como en el de María Asunción Barreras, de la universidad de La Rioja, ‘La figura del vino en la obra de William Shakespeare’ (Cuadernos de Investigación Filológica (nº 33-23, 2007-2008), no hacen referencia al mismo.Los tres ofrecen interesantes puntos de vista sobre este polémico asunto, un debate aún abierto, y del que queda muchos elementos por discernir.

Laura Campillo, por ejemplo, nos dice que: ‘Una de las bebidas que más aparece mencionada en la primera parte de Enrique IV (primera parte) es el sack, por el que Falstaff parece tener una especial predilección. El origen y significado exactos de esta palabra son motivo de controversia entre diversos autores y críticos, que aportan diferentes e incluso encontradas opiniones al respecto.

Pero opina que: ‘Aun así, creemos que Falstaff exigiría el sack de mayor calidad en las tabernas, ya que el compañero del príncipe Enrique se perfila como un experto en bebidas que, con el dinero de aquel, puede gastar con largueza. En consecuencia, siendo el mejor de los sacks el de jerez, estimamos que ése sería el que querría consumir Falstaff, aunque quizás no fuera siempre el que le sirvieran’