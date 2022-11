De las viñetas al cartoon

YA nadie duda de que las viñetas satíricas son sin duda un importante documento para la historiografía, tal como asevera el estudioso de esta materia, Jaume Capdevila. Sin embargo, y según este mismo especialista, ‘pocos son los historiadores que se han acercado en serio, consciente y deliberadamente a las viñetas como fuente válida para el estudio de periodos históricos’.

La caricatura nos muestra de forma humorística e irónica la realidad, y desde antiguo, estos dibujos, directos y grotescos, fueron utilizados para criticar la política, la religión o los usos y costumbres de la sociedad.

Un curioso imaginario éste, el del vino de Jerez visto a través del humor gráfico al que nadie ha prestado atención hasta ahora, a pesar de que grandes artistas de la sátira y la caricatura han aportado su ingenio al incluirlo en sus creaciones.

Un rasgo más que añadir a esta historia cultural de nuestros vinos que está aún por hacer, y que bien podría ser el objeto de alguna tesis doctoral o investigación académica.

En el 2012, la Fundación Vivanco organizó en su sede del Museo de la cultura del vino, en Briones, una exposición, titulada Entre viñetas: el vino en los tebeos. Actividad en la que participó el jerezano Fernando Rodil Sierra, un experto coleccionista de tebeos.

Todos estos elementos nos hacían pensar que el vino de Jerez podría estar presente en algunos de los documentos expuestos, pero no fue así.En las tiras cómicas

Si ‘rebuscamos’ por entre la multitud de revistas gráfica publicadas en el periodo comprendido entre los siglos XIX y XX nos llevaremos muchas y gratas sorpresas. Baste citar esta somera relación donde poder encontrar esas menciones al jerez, ya sea de forma gráfica o textual: ‘ El fandango’, ‘L´Esquella de la Torratxa’, ‘El Cabecilla’, ‘Gil Blas’, ‘Madrid Cómico’, ‘Vida Galante’, ‘Monos’, ‘Gedeón’,‘ Don Quijote’, ‘Barcelona cómica’, ‘Lectura dominical’, ‘Motín’, ‘Algo’, ‘Cu-Cut’, ‘La ilustración nacional’, ‘La Honorata’, ‘El buñuelo’, ‘Tinta China’, ‘Blanco y Negro’, ‘Gráfico’, ‘Revista Estampa’, ‘La mosca’, ‘La Voz’, ‘El charlatán’, ‘Revista Moderna’, ‘El loro’, ‘Notas cómicas’.etc.

En ellas podremos ver la manera en que los creativos de aquellos años representaban al vino de jerez, ya sea en un primer plano, ya en un aspecto sugerido para resaltar al personaje o a la situación tratada.Ejemplos relevantes, tanto por el medio donde se publicó como por el autor en cuestión, serían: ‘Un veterano en suspensos’, del jerezano Juan Comba, en ‘La Ilustración nacional’, de 30 de junio de1882; ‘Efectos del jerez’, de Mecachis, en el ABC de 1894; ‘Pepitoria’, de Navarrete, en ‘Blanco y Negro’, de 1898; ‘Las dos copas’, de Apeles Mestre, en ‘Lectura dominical’, de 1899; ‘Alegoría de los vinos’, de Modesto Méndez Álvarez, en ‘El Madrid Cómico’, de 1902: ‘Organismos provechosos’, de Crayon, en ‘Tinta China’, y ‘Aventuras de Pipo y Pipa: El vino de Jerez’, de Salvador Bartolozzi, en el semanario ‘Estampa’, de 1929.En tiempos más actuales es el personaje Don Pedrito, una creación de los Estudios Moro a principios de los 60 para anunciar el brandy Fundador de Domecq.

En 1964, Bruguera compró sus derechos para adaptarlo al mundo de la historieta, contando para ello con Ibáñez, en su publicación juvenil ‘Tío Vivo’. Eliminando, eso sí, cualquier mención al destilado jerezano.De la prensa diaria queremos resaltar el trabajo del viñetista Emilio Rioja en Diario 16 Andalucía.Viñetas al jerez

En el plano local hay que destacar, entre algunas otras de corte satírico, las revistas ‘Don Fastidio y ‘Ráfagas.’ Imprescindible en este punto el trabajo de la jerezana Mercedes Otero, ‘La política gaditana y jerezana en la prensa satírica’ (2004), que nos proporciona una completa información desde la segunda mitad del XIX hasta la primera del XX.

Para el caso nos centraremos en tres artistas locales algo más actuales, y en este orden: Adalberto, Maro y Peri.

De Adalberto Garzón Girón, (1901-1971), se puede decir que no era un dibujante profesional, y su labor la consideraba un mero entretenimiento, ya que era director de la fábrica de gas de la ciudad.Se inició en la revista jerezana ‘Ráfagas’, creando un personaje popular llamado Torongito. Sus caricaturas, dispersas en la actualidad, tienen un estilo personal y conseguido.

Sus dibujos se exponían semanalmente en el escaparate de la papelería Gener, en la calle Larga.Por otra parte, Manuel Rodríguez Romero (1934-2009), más conocido como ‘Maro’, comenzó su carrera de humorista gráfico a los 19 años, colaborando en diarios locales y nacionales: La Voz del Sur, Periódico El Guadalete, Información Jerez, El Correo de Andalucía, Pueblo, Informaciones y Arriba, y en revistas de tirada nacional, La Codorniz, Hermano Lobo, Dígame, Siete Fechas y El Caso.

En su libro, ‘El jerez en el humor’, editado por Gráfica del Exportador, reunió muchos de los dibujos que dedicó al vino de Jerez, sus atribulados personajes en lo consumían en tabancos y bodegas.El nombre de Pedro Carabante Medina, conocido artísticamente como ‘Peri’, es de todos conocido por su habitual tira humorística en el Diario de Jerez.

En el 2004 publicó un libro que recopilaba un buen número de sus viñetas aparecidas en los últimos veinte años en ese medio:’ Veinte años en un periquete’. Un buen número de ellas tenían al vino de la tierra como protagonista.

Desde muy joven, Peri estuvo vinculado al sector de las artes gráficas, donde desarrolló sus habilidades innatas para este tipo de trabajo, donde se requería el dominio de la técnica junto a una gran sensibilidad artística. Su mirada tierna y crítica sabe captar el sentir popular de la sociedad jerezana.Sherry cartoon

La sátira política tuvo su gran momento en la Inglaterra de finales del XVIII y parte del XIX. Un país de larga tradición parlamentaria y defensora de los derechos civiles. El desarrollo de nuevas técnicas de impresión, como la amplia variedad de publicaciones que surgieron, facilitó la difusión de este tipo de creaciones artísticas.

La Universidad de Kent, en Inglaterra, es la sede del British Cartoon Archive, sus fondos se pueden consultar por internet.

Cuatro figuras destacan en este género como prólogo a los más modernos ‘cartoonists’: James Gillray, Robert Seymour e Isaac Cruikshank, este último padre del también caricaturista George Cruikshank.Del primero, Gillray, sobresalen dos de sus trabajos ‘Birmimgham´s toast’, de 1791, y ‘Uncorking Old Sherry’(Descorchando un jerez añejo), fechado en 1805;

James Seaymour, a su vez, nos muestra en dos escenas complementarias, ‘Night and Morning’, los efectos de una alegre velada con demasiado jerez y oporto.

Entre las de Isaac Cruikshank escogeremos ‘A sleepy Dose to the Jacobines’(1798), que nos recuerda al primero de los de Gillray, con extraños comensales atiborrados de jerez. Su hijo, George Cruikshank, recreará, para Comic Almanac, de 1841, una figura pantagruélica dispuesta a atiborrarse de los mejores manjares y bebidas propias de la Navidad, entre ellas el jerez, en ‘The seasons: A Swallow at Christmas’.Esta tradición continuará, con estilos y maneras diferentes, en la prensa británica del siglo XX.

Las tiras de W. K. Haselden se publicaron en el Daily Mirror durante varias décadas, reflejan en varias ocasiones lo expuesto. El jerez es introducido en sus composiciones tituladas: ‘Imperial fooding’ (1907), ‘The extravagant cook’ (1913), ‘A way out of...the liner difficulty’ (1923), ‘A few misconceptions about civic life’ (1925) y ‘Useful education’ (1930).

De entre ellos hemos tomado esa viñeta en la que se observa a un personaje tomando una copa de jerez sentado junto a la barra. Junto al sirviente se observa un cartel en el que se lee: Glass of sherry and biscuit 2/.

Otra de las muestras gráficas para la ocasión son las caricaturas satíricas dedicadas a Franco por el inglés Michal Cummings en una tanda donde lo vemos adaptándose a las costumbres americanas como las de tomar un cocktail en lugar de amontillado.

Seguir la pista al jerez en la prensa británica, a través de sus principales cabeceras, es algo que sobrepasa este artículo. Tan sólo demos algunas de ellas: Evening News, Daily Express, Evening Standar, Daily Mail, Daily Mirror, Sunday Express, The Observer, The Gurdian, The Times o el Daily Telepgraph, entre otros muchos.

De Nueva Zelanda es esta viñeta satírica publicada en la Mercantile Gazzette de 2003. Ashley Smith nos el rostro de Helen Clark, primera ministra de aquel país, como un sol reluciente rodeada de nubes con los nombres de todos los temas que preocupaban al electorado, como la subida de impuestos al jerez elaborado en aquellas islas.

Finalmente, de Estados Unidos hemos elegidos a dos artistas de dos épocas.

El primero es Frederick Burr Opper (1857-1937), un historietista de fama internacional, fue uno de los primeros en crear tiras cómicas para los periódicos de aquel país. En esta, publicada en ‘The Puck’ en 1885, vemos a jóvenes cargados de pequeños recipientes que contienen distintos tipos de bebidas alcohólicas, el número seis es el de sherry, dispuestos a llevar su contenido a casa de los clientes que lo requieran,Doug Pike se ha especializado en la temática del vino, llegando a publicar un libro con el llamativo título de Gone with the wine (2009). Su dibujo dedicado al sherry no necesita mucha explicación.