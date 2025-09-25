Elías Bendodo: "Pedro Sánchez no invierte donde no gobierna y Jerez es la gran olvidada"

"Pedro Sánchez y su Gobierno no invierten donde no gobiernan. Sánchez y su Gobierno castigan donde no gobiernan. Por tanto, como en Jerez hay un gobierno del PP con mayoría absoluta, Jerez es la gran olvidada". Son palabras del vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que hoy está en Jerez acompañado por la alcaldesa, presidenta local del PP y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, el alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido, y la secretaria general provincial del PP, Almudena Martínez.

García-Pelayo ha anunciado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) va a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para forzar al Gobierno a convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades locales. "Llevamos tres años escuchando cómo el Gobierno de España se sienta con las comunidades autónomas, peor que mejor, pero al menos se sienta. En cambio, los ayuntamientos somos los grandes despreciados de la política nacional o de los intereses del Partido Socialista en el Gobierno de España", ha denunciado la alcaldesa jerezana.

La presidenta de la FEMP ha reiterado que "hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho ese llamamiento, esa llamada de atención con este anuncio del recurso contencioso en la Audiencia Nacional, y lo que espero es que ese anuncio no tenga que confirmarse en una denuncia porque la ministra de Hacienda nos convoque con carácter urgente". "Dentro de los 8.132 ayuntamientos que forman parte del Estado español, hay muchos ayuntamientos que no son del Partido Popular, que son del Partido Socialista. Y ahora mismo, con la actitud que está manteniendo el Gobierno de España, está despreciando hasta a sus propios compañeros", ha añadido.

Sobre este anuncio, Bendodo ha subrayado que "en nombre del Partido Popular, respaldamos la decisión que se ha tomado desde el municipalismo español de ir a la Audiencia Nacional, para que Sánchez cumpla de una vez por todas con los ayuntamientos". "Es una cacicada. ¿Por qué no convoca? Pues porque sabe que la mayoría de los alcaldes que van a ir son del Partido Popular. A un demócrata no le debe importar el alcalde de un partido o de otro, son los alcaldes que ha elegido el pueblo, pero se incomodan si no son de los suyos", ha remarcado.