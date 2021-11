La emocionante carta de ánimo de una niña de Jerez a La Palma

Los mensajes de ánimo hacia a la isla de La Palma, devastada por la erupción volcánica, se vienen repitiendo sin cesar desde que el volcán comenzó a escupir fuego y lava. La solidaridad ha brotado en toda España sin cesar en los últimos dos meses hacia los habitantes de La Palma en estos difíciles momentos, algunos tan emotivos, entrañables y emocionantes que tocan la fibra sensible, como en el de Ana, una niña de Jerez de la Frontera que ha enviado a la sede en Tenerife del Involcan una carta con un dibujo que ha impactado a todos, hasta el punto de que este organismo la ha compartido en su cuenta de twitter.

Así escribe Ana su carta:

"¡Hola! Soy Ana, de Andalucía. Sé que algunos perdieron sus cultivos, sus casas y perdieron su iglesia, y esos momentos son difíciles, pero quiero que sepáis que a todos los españoles nos preocupáis, entonces os damos mucho ánimo”.

Palmeros, sé que podéis”.

La misiva va acompañada de un bonito dibujo en el que se refleja el volcán con el río de lava, unas plataneras, una iglesia y una casa.

Sin lugar a dudas, un mensaje emotivo desde el corazón de Ana y al corazón de La Palma.

Ayer recibimos en nuestra sede en Tenerife esta carta de Ana, una niña de Jerez que quiere mandar ánimos a La Palma. ¡Gracias Ana!/Yesterday we received at our offices in Tenerife this letter from Ana, a girl from Jerez who wants to send encouragement to La Palma. Thank you Ana! pic.twitter.com/MOTJ77mFqz