Emotivo homenaje a José Antonio Romero Haupold en la Yeguada Cartuja

José Antonio Romero Haupold, junto a la placa conmemorativa permanente en su honor en las instalaciones de la Yeguada Cartuja.

La Yeguada Cartuja Hierro del Bocado celebró este pasado sábado su V Jornada de Puertas Abiertas, una cita ya consolidada en el calendario ecuestre, que ha reunido a ganaderos, profesionales del sector, aficionados y público general en torno al patrimonio genético del caballo cartujano.

El momento central de la jornada fue el emotivo homenaje al ganadero cartujano José Antonio Romero Haupold, que contó con la presencia del presidente de la ANCCE, José Juan Morales, y un gran número de ganaderos que quisieron acompañarle y mostrarle su reconocimiento.

Durante el acto institucional, en el que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Antonio Blázquez, la presidenta de la Yeguada Cartuja, Judit Anda, indicó que “este homenaje es una muestra de agradecimiento a José Antonio Romero Haupold por su compromiso y firme defensa de la estirpe cartujana, contribuyendo de manera decisiva a la conservación y puesta en valor de un caballo de movimientos amplios, elegante y con una belleza singular.”

Judit Anda, junto a José Antonio Romero Haupold.

Visiblemente emocionado y acompañado de su esposa, José Antonio Romero Haupold descubrió una placa conmemorativa permanente en su honor en las instalaciones de la Yeguada Cartuja, gesto que simboliza el reconocimiento a una trayectoria dedicada a la defensa y promoción del caballo cartujano.

Presentación de ejemplares 2026

Tras el homenaje, los asistentes disfrutaron de la presentación oficial de sementales y yeguas en una jornada intensa y dinámica en la que más de 30 animales desfilaron ante el público.

La Jornada tuvo como finalidad presentar el patrimonio genético de los sementales y yeguas de cría que la institución pone a disposición de los criadores para la mejora de sus ganaderías, así como dar a conocer sus servicios reproductivos especializados, incluyendo cubriciones, transferencia de embriones y alquiler de vientres.

A lo largo de la presentación se recordó que la Yeguada Cartuja constituye una reserva genética única en el mundo, donde se conservan líneas históricas caracterizadas por la belleza, nobleza, inteligencia, capacidad de aprendizaje y distinción.

Uno de los ejemplares mostrados en la Jornada de Puertas Abiertas de Yeguada Cartuja.

Desde su Centro de Reproducción, la Yeguada Cartuja ofrece la comercialización de material reproductivo en fresco o congelado a nivel nacional e internacional, con certificación de calidad ISO 9001 avalada por AENOR.

El acto contó con el respaldo de distintas entidades patrocinadoras: Venta y Alquiler de maquinaria GGM, Bocados Neue Schule, Piensos Ávila Nutrición Equina, Equipamiento Hípico El Molino, Hospital de Referencia La Equina, Laboratorios Labiana e Ingequus instalaciones hípicas.

Con esta V Jornada de Puertas Abiertas, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado reafirma su papel como custodio de más de cinco siglos de historia ecuestre y referente en la conservación y mejora del caballo cartujano.