El emotivo homenaje del tenor Jonas Kaufmann a las bandas sonoras más icónicas llega a Jerez, Cádiz y El Puerto

El recital The Sound of Movies, donde Jonas Kaufmann ofrece desde la Sala Smetana de Praga un homenaje único a la magia de las bandas sonoras, llegará por primera vez a los cines de todo el mundo. El estreno se podrá disfrutar en cines de tres localidades de la provincia de Cádiz. En concreto, este viernes 23 de enero en Cádiz (Mk2 Cinesur Bahía De Cádiz) y El Puerto de Santa María (Artesiete Bahía), y el jueves 29 de enero en Jerez (Multicines Jerez). También se proyectará en 90 salas de 74 localidades españolas.

El concierto, grabado en 2024, abarca décadas de historia cinematográfica e incluye 17 grandes éxitos de compositores legendarios como John Williams, Nino Rota, Hans Zimmer o Max Steiner, entre otros. Cada interpretación encarna la esencia de los momentos más icónicos del cine: desde los trenes románticos de Where Do I Begin de Love Story y la conmovedora What a Wonderful World de Good Morning' Vietnam, hasta la evocadora Strangers in the Night de A Man Could Get Killed.

La velada combina excelencia vocal y orquestal en un formato de concierto que trasciende géneros. Una propuesta singular donde la música de las películas más inolvidables cobra nueva vida en la voz de uno de los grandes tenores de nuestro tiempo. El programa promete cautivar tanto a los amantes del cine como de la música.

Kaufmann apunta que como un apasionado cinéfilo y cantante, "soy naturalmente muy receptivo a todos los temas vocales que se han escuchado en bandas sonoras de todo el mundo, por lo que fue un placer especial para mí hurgar en el tesoro de la música de cine en busca de las piezas más hermosas".

The Sound of Movies es una colección de canciones maravillosas que cubren más de ochenta años de historia cinematográfica. “Ya sea acompañadas de imágenes conmovedoras o tratadas como música pura, todas han encontrado un lugar en mi corazón”, señala el tenor.

La producción operística se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital. Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cines.

Versión Digital

Es la distribuidora líder en el mercado nacional de contenidos alternativos para cines, teatros y auditorios en España. Es la distribuidora exclusiva para España de Royal Ballet & Opera de Londres y trabaja con instituciones como el Teatro Real de Madrid, el Teatro de La Zarzuela, el Museo del Prado, el Gran Teatre del Liceu o la Fundación Gala-Salvador Dalí, entre otros. Ofrece las temporadas de ópera y ballet de los principales teatros del mundo en cines, además de conciertos, documentales, musicales, obras de teatro, recitales o galas de ópera y zarzuela.