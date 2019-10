Una empresa de Jerez, investigada por espiar al fundador de Wikileaks

El auto, que está fechado el 7 de agosto y se ha hecho público al levantarse el secreto de las actuaciones, recoge los hechos denunciados en la querella, que relata los actos de espionaje que realizó esta empresa jerezana supuestamente a petición de Estados Unidos, y que comprendieron a Assange y las visitas que recibía en la sede diplomática, entre ellas la del congresista norteamericano Dana Rohrabacher.El propietario de UC Globa l llegó incluso a pedir al personal de su empresa que robara el pañal de un bebé que visitaba "regularmente a Assange". Según la querella, el objetivo era hacer "una prueba de ADN con las heces del niño" para averiguar si era hijo de Assange, encargo que finalmente se frustró porque trabajadores de UC, casi todos ex militares como Morales, "alertaron a la madre para que el menor no volviera a la legación diplomática".

UC Global se hizo cargo de la seguridad de Assange durante su encierro en la embajada por encargo del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, para el que la firma jerezana trabajaba asiduamente, tanto en su seguridad personal como la de su familia. Sin embargo, tras producirse una serie de filtraciones después de que Ecuador permitiera su detención por las autoridades británicas, Assange, cuyo abogado es el ex juez español Baltasar Garzón, c oncluyó que los trabajadores de Undercover habían actuado como agentes dobles pasándole información a la CIA. Assange es el enemigo número uno de la inteligencia americana tras la masiva filtración de documentos secretos a través de su portal.

La conexión ecuatoriana y los problemas con los trabajadores

Entre 2012 y 2017, momento en el que finaliza la relación con Correa, UC Global, según la investigación del periodista ecuatoriano Arturo Torres para Código Vidrio, habría podido facturar más de once millones de euros. Sólo por la seguriad de Julian Assange UC Global, según esta misma investigación, facturaría más de 84.000 euros mensuales. Aquí se incluye la seguridad de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y luego Lenin Moreno, sus familias, incluidas las hijas que residían en el extranjero, y la tarea de control en la embajada ecuatoriana en Londres con Assange dentro.

Pese a estas ganancias, las relaciones laborales han acabado siendo tensas. En una entrevista en El Mundo Morales aseguró que había denunciado al personal contratado (casi todos ex compañeros) por chantajear a la empresa amenazando con romper sus acuerdos de confidencialidad. Antes de ser denunciados, fueron despedidos. A este personal se atribuiría las filtraciones sobre Assange en la embajada, aunque tampoco descarta que haya podido ser el gobierno ecuatoriano que sucedió a Correa. El juez sospecha que los trabajadores lo único que hicieron fue cumplir órdenes. Aunque no siempre las cumplieron. Por contra, también hay trabajadores que han acabado denunciando a la empresa, una vez despedidos, aduciendo que durante parte del tiempo que estuvieron contratados ni siquiera fueron dados de alta en la Seguridad Social.