El comité de empresa de Sherrytel Jerez denuncia el impago de las nóminas

Tan solo una semana después de terminar la negociación del despido colectivo de Sherrytel, la empresa anuncia, a través del administrador concursal, que no tiene dinero para pagar las nóminas de las personas trabajadoras de la empresa, "desmintiendo así lo que él mismo afirmó durante el periodo de negociación, que como sabéis se cerró sin acuerdo", lamenta el comité de empresa.

En varias reuniones de ese periodo, "tanto CGT como UGT preguntamos si había dinero para las nóminas de los compañeros y compañeras, y su respuesta fue siempre afirmativa, que en mayo no habría problema", lo que se ha revelado como incierto tras el anuncio del administrador concursal.

La compañía, que desde mediados del año pasado se encuentra en concurso de acreedores, planteó a finales del pasado mes de marzo un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para 43 trabajadores, 29 de ellos en Jerez y el resto en Madrid. A lo largo de las últimas semanas, se celebraron distintas reuniones de la comisión negociadora entre la representación de la empresa, que está ahora en manos de un administrador concursal, y el comité.

El comité de empresa denuncia que "al igual que ha ocurrido durante la negociación, la empresa no duda en culpabilizar al comité de empresa de esta situación. Al parecer, que no haya dinero es culpa de no aceptar el despido de esas 43 personas, no de la mala gestión empresarial. Con esta postura, Sherrytel está poniendo de manifiesto que los despidos no eran la panacea que querían vendernos y que el despido colectivo no era la solución a los problemas de la empresa".

"Sherrytel vuelve a hacer gala de su buen hacer y presiona y amenaza a su plantilla con el impago de las nóminas", subrayan desde el comité de empresa, por lo que "en los próximos días, el comité compuesto por delegadas de UGT y de CGT valorarán la posibilidad de convocar una huelga hasta que se proceda al pago de la nómina pendiente".