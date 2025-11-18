Emuvijesa sacará a la venta mediante licitación pública tres parcelas edificables en Pozoalbero, El Retiro y calle Cristal

El consejo de administración de Emuvijesa, presidido por la delegada de Vivienda y Urbanismo y vicepresidenta de la Sociedad, Belén de la Cuadra, ha aprobado la propuesta de venta de tres solares situados en la zona de Pozoalbero, El Retiro y la calle Cristal, que son propiedad de esta empresa municipal, mediante la correspondiente licitación pública, así como los criterios de valoración de ofertas que se contemplan y que serán incluidos en los pliegos de condiciones que se elaboren para llevar a cabo las citadas licitaciones.

Belén de la Cuadra ha explicado que estas licitaciones se producen tras la adhesión de Jerez al Decreto Ley 1/2025 de 24 de febrero de la Junta de Andalucía, y responden al compromiso de la alcaldesa, María José García-Pelayo, de facilitar el acceso a la vivienda asequible e impulsar su construcción, agilizando la disponibilidad de suelo.

Cabe recordar que Jerez dispone de un total de 28 parcelas (entre las que figuran las tres que son objeto de esta licitación) con capacidad para un máximo de 1.864 viviendas protegidas, que suman una superficie total de 79.000 metros cuadrados.

Así pues, el objeto principal de estas licitaciones es poner estos suelos en carga para que sean desarrolladas por un promotor privado sin perder su destino primordial la promoción de viviendas: por un lado, protegidas en régimen general en venta en el caso de las dos primeras parcelas, y por otro, para vivienda libre en el caso de la de la finca de la calle Cristal.

La parcela de Pozoalbero tiene una superficie de 7.901 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.215 metros cuadrados; mientras que la de Valdepajuelas 9, situada en la Unidad de Ejecución 6.J.1-B 'El Retiro', (hoy calle Valdepajuelas), presenta una superficie de 2.237,32 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.495,72 metros cuadrados.

Respecto a la bodega de la calle Cristal, situada en la UE 1.A.18 Merced, cabe destacar que tiene una superficie 2.542 metros cuadrados, tiene un uso residencial y otros usos compatibles marcados por el PGOU. La finca alberga una bodega, llamada 'Bodega Grande', formada por cuatro naves o pilares y cuenta también con un espacio libre interior de manzanas con una superficie de 741 metros cuadrados.

Los criterios de adjudicación a incluir en los pliegos que se elaboren para la licitación de cada una de las parcelas atenderán tanto a sus características urbanísticas como al destino previsto. En este sentido, se han previsto una serie de criterios objetivos para que las ofertas presentadas sean valoradas de acuerdo con aquellos incluidos en los pliegos de licitación, entre los que figurará, además del criterio del tipo económico, algunos de carácter social, como pueden ser que la reducción del precio de venta de las viviendas protegidas o la reserva que se haga de la exigida por la normativa de protección oficial de viviendas destinadas a personas con movilidad reducida.

Oferta de Empleo Público para 2025

Del orden del día cabe destacar también la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2025 de la empresa Emuvijesa, que comprende la provisión, en un plazo de tres años, de las siguientes plazas de personal laboral fijo: un técnico superior de Gestión y Atención Social, que deberá ostentar el título de Grado en Derecho o del título de Grado equivalente; un administrativo; y cuatro auxiliares administrativos/as. Estas plazas están actualmente cubiertas con contrato de temporalidad.

Con la aprobación de esta OEP se pretende asegurar la capacidad operativa y de cumplimiento jurídico de la sociedad mercantil local, en coherencia con su objeto social y con los encargos que recibe del Ayuntamiento de Jerez en su condición de medio propio.

Protocolo de prevención contra el acoso laboral

El orden del día ha incluido, además, la aprobación y puesta en marcha de un protocolo de actuación contra el acoso laboral, una herramienta que recoge medidas preventivas, formativas y de denuncia para evitar y erradicar situaciones de acoso o ‘mobbing’ en la empresa.

Esta medida tiene como objeto el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, ya que desde el año 2024, todas las empresas están obligadas a tener un protocolo de prevención y actuación, garantizando la igualdad de trato y la no discriminación en el entorno laboral.