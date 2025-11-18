La mejora de la carretera de La Cartuja comenzará en 2027

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este martes el Ayuntamiento de Jerez y ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa, María José García-Pelayo. Tras firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento, ambas responsables han dado a conocer un acuerdo para iniciar la mejora de la carretera A-2004, ya que se trata "de un acceso importante" para la ciudad.

La regidora ha anunciado que el proyecto se dividirá en dos fases para evitar el "colapso" del acceso a Jerez. De la primera fase se hará cargo la Junta de Andalucía y abarcará el acondicionamiento de aproximadamente 1.5 kilómetros, desde la rotonda del invernadero hasta la rotonda de Los Albarizones. Pelayo ha destacado que se trate de una fase crucial para mejorar el acceso a La Cartuja y ponerla en valor. Por su parte, Rocío Díaz ha adelantado que la redacción del proyecto, que ya cuenta con presupuesto, "se licitará en el primer cuatrimestre de 2026" y la obra podría comenzar en 2027.

Respecto a la segunda fase, de la que se hará cargo el Ayuntamiento de Jerez, la alcaldesa ha explicado que comprenderá el tramo desde la rotonda de Los Albarizones hasta la entrada de la ciudad, es decir, unos 2.5 kilómetros. Se considera un tramo urbano y, por tanto, de competencia municipal. Pelayo ha asegurado que el Ayuntamiento se coordinará con la Junta para el inicio de su fase, de modo que no quede "tiempo en blanco" tras la finalización del acondicionamiento del primer tramo.

Presupuesto y plazos del proyecto

La consejera ha esbozado también el presupuesto necesario para esta intervención, aunque ha dejado claro que puede variar en función una vez que se ponga en marcha. De este modo, la redacción del proyecto de la primera fase se estima que costará en torno a 150.000 euros. Un proyecto cuya redacción se prolongará unos ocho meses. Además, Díaz ha detallado que el importe de la obra de la primera fase podría rondar 1,5 millones de euros.

A la espera de este acondicionamiento, la consejera ha señalado que la Junta ha comenzado ya esta semana la mejora del firme de la A-2004. Unos trabajos que acabarán a finales de la próxima semana y que supondrán una inversión de 400.000 euros.

La consejera ha adelantado que el equipo técnico de la Junta se reunirá próximamente con la Plataforma de Afectados y vecinos para detallarles el proyecto, los planes y el presupuesto previstos para esta intervención tan demandada durante años.

Trabajo en equipo

María José García-Pelayo ha reconocido, durante su intervención, que "llevamos años y años debatiendo en pleno sobre la necesidad de ese acondicionamiento, la necesidad de las mejoras de los accesos a nuestra ciudad... En muchas ocasiones se ha planteado que si había un convenio, que si no había convenio, que si el convenio estaba caducado...". "Ahora nos damos cuenta de que todo eso han sido excusas para intentar ganar tiempo y, al final, no hacer nada", ha lamentado, asegurando que desde el gobierno local llevan tiempo trabajándolo y "nos hemos puesto manos a la obra".

En la misma línea, Rocío Díaz ha dejado claro que el "compromiso" del Gobierno andaluz es "seguir invirtiendo en carreteras porque las carreteras salvan vidas y porque las carreteras también vertebran los territorios. Es una de las grandes reclamaciones que tienen los alcaldes y alcaldesas no solamente de Cádiz sino de toda Andalucía, que siempre están intentando que mejoremos las carreteras". "Por nuestra parte tender la mano, de nuevo, sentarnos y seguir dialogando para sacar el mejor proyecto posible. Creo que ya hoy podemos decir que es una realidad, pero que tenemos que seguir trabajándola", ha concluido la consejera.