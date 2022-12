Adiós a los 20 céntimos para gasolina y diésel: las estaciones de servicio hacen acopio de combustible por una posible oleada de clientes

El Gobierno ha eliminado la bonificación generalizada al combustible para el año 2023 y ha decidido mantenerla solo para el colectivo de profesionales, que incluye a transportistas, agricultores, navieras y pescadores, por lo que el descuento de 20 céntimos desaparecerá este 1 de enero para los clientes particulares.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras las reunión del último Consejo de Ministros de este año. Sánchez ha señalado que la evolución en las últimas semanas de los precios de los carburantes ha sido favorable, lo que explica que no se haya prorrogado para particulares, pero ha defendido que el descuento ha teniendo un "efecto indudable positivo en millones de trabajadores".

Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, subraya que "en mi opinión ha habido una precipitación importante entre el anuncio de la medida y la entrada a vigor de la misma. Hay poco tiempo de margen y esto va a derivar en problemas de funcionamiento y logística, porque los operadores no tienen flota de camiones suficiente para abastecer a todas las estaciones a la vez. Esto va a suponer que en zonas rurales, principalmente, haya estaciones que queden desabastecidas".

Felices augura que en estos últimos días del año se van a producir "largas colas" en las gasolineras, por lo que desde la Federación hacen un "llamamiento a la población para que reposte lo antes posible y no se deje para el último día".

El presidente de la Federación Andaluza subraya que, en su opinión, el Gobierno ha sido "muy optimista" en cuanto a los actuales precios y su evolución. "No hay que olvidar que el precio de gasoil está un 25% más caro que hace un año. Además, hay una nueva normativa fiscal que entrará el 1 de enero que por una mayor mezcla de biocombustible va a suponer un aumento en el litro entre 3 y 6 céntimos. Creo también que los analistas coinciden en que la entrada en vigor del desconfinamiento de la economía China a partir del 8 de enero puede tensionar el mercado de gas y petróleo, por lo que la perspectiva del precio a la baja no existe, no se va a mantener y creo que los precios subirán de una manera importante, no deseada".

Francisco Aguilar, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, declara que en estos días está "todo controlado". "Estamos haciendo acopio de combustible para cubrirnos. Nosotros siempre hemos defendido que toda ayuda es bienvenida, era un ahorro bastante importante", declara Aguilar.

El presidente de la Asociación Provincial recuerda que en abril "hicimos deprisa y corriendo la inclusión de la bonificación en los programas y ahora toca eliminarlo igual de deprisa. Los proveedores informáticos están trabajando en ello para que no haya ninguna incidencia". "Es cierto que los precios actuales no están al nivel de primero de verano, pero estamos en niveles alto en comparación con el año pasado. Entiendo que las previsiones del Gobierno es que no suba demasiado", remarca Aguilar.

Cabe recordar que la medida de la bonificación de 20 céntimos para gasolina y diesel se trata de una medida que surgió inicialmente del diálogo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los transportistas reunidos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que congrega a las principales patronales del sector.

Finalmente, el Ejecutivo decidió ampliarlo y aplicarlo al conjunto de la población en línea con las medidas tomadas en el resto de Europa, como en Portugal o Francia, para amortiguar el impacto de la subida de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania.

La medida se aplicó primero hasta el 30 de junio a través del primer plan de respuesta a la guerra, aprobado a finales de marzo, pero se prorrogó en junio con la aprobación del segundo gran plan para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa.

Además, el precio de los combustibles ha ido descendiendo en los últimos meses y ya se sitúa el diésel en torno a los 1,6 euros y la gasolina alrededor de los 1,5 euros, frente a los máximos de 2,1 euros y 2,15 euros, respectivamente, que han llegado a tocar este año.