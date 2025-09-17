"Hemos modificado el litoral de nuestra costa, urbanizado zonas sensibles y aumentado la presión humana"

Que la investigación científica andaluza esté en el primer nivel es algo que cada vez se reconoce más y se pone aún más en valor, teniendo en cuenta que no son pocas las barreras que se encuentran los profesionales de este campo. El científico jerezano Enrique González Ortegón es investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y, junto a otros compañeros, ha publicado un artículo sobre la tropicalización en el Golfo de Cádiz en la prestigiosa revista Journal of the Marine Biological Association.

"La tropicalización es un fenómeno global que estamos estudiando en el proyecto Invatropic. Consiste en el desplazamiento de especies tropicales hacia zonas más templadas, como el Golfo de Cádiz, debido al calentamiento del océano. En los últimos años, hemos observado una aceleración en este proceso, con la aparición de al menos 15 especies de peces que antes eran raras o ausentes. Este cambio está impulsado por el aumento de temperaturas, el tráfico marítimo (que facilita la llegada de organismos) y por un aumento en el esfuerzo de muestreo y ciencia ciudadana. El peligro es que estas especies pueden alterar las redes ecológicas, competir con las locales y transformar el ecosistema. Revertir estos cambios es muy difícil, por eso es clave detectarlos a tiempo", declara González.

El jerezano trabaja en las especies invasoras y la contaminación del medio acuático, y trata, mediante ensayos, de saber cómo la fisiología de los organismos o las poblaciones se pueden ver afectadas. "La costa andaluza ha cambiado y sigue cambiando. Hemos modificado el litoral, urbanizado zonas sensibles y aumentado la presión humana. A esto se suma el calentamiento de las aguas, que está provocando la llegada de especies tropicales. Todo esto transforma los ecosistemas marinos", subraya.

Las especies invasoras más visibles en nuestras cosas son el cangrejo azul (Callinectes sapidus), la corvinata americana (Cynoscion regalis), el alga asiática Rugulopteryx okamurae, y otras menos como el camarón oriental (Palaemon macrodactylus). "Sus efectos varían: algunas no tienen efectos aparentes, otras compiten con especies locales, otras modifican hábitats... Evaluamos su impacto mediante estudios de alimentación, dinámica poblacional y ecología trófica", explica el jerezano.

Precisamente, la Junta de Andalucía ha presentado un plan piloto de pesca para el cangrejo azul en la zona de reserva del Guadalquivir: “Aunque esta orden aún no está oficialmente activa, en la práctica ya se permite la pesca de esta especie con la idea de controlar la especie. Desde el ámbito científico, investigadores del ICMAN-CSIC y César Vilas de IFAPA-Toruño están desarrollando un trabajo piloto que incluye el estudio de la estructura poblacional del cangrejo azul, con muestreos biológicos y recogida de datos sobre capturas, estructura poblacional, zonas y volúmenes. Esta colaboración entre pescadores y científicos es clave para entender la dinámica de la especie y orientar futuras medidas de gestión”.

La mano del hombre suele estar detrás de la aparición de estas especies. El científico remarca que "las especies exóticas llegan por transporte marítimo, acuicultura, comercio o incluso por introducciones voluntarias con fines comerciales. A veces se hace con buena intención, pero los efectos son impredecibles. El ecosistema es complejo, y una especie puede alterar profundamente el equilibrio".

Una de las voces del II Encuentro de la Ciencia en Jerez

González Ortegón es uno de los investigadores que participan este año en el II Encuentro de la Ciencia en Jerez, dedicado en esta edición al cambio climático. El niño que se fascinaba con sus gafas de buceo bajo el mar, convirtió su curiosidad inicial en vocación científica, y Jerez tiene la oportunidad de escucharlo el 7 de octubre en esta cita en los Museos de la Atalaya.

Para el jerezano este encuentro es una gran oportunidad para poner en valor la divulgación científica. "Si no se conoce, no se puede valorar ni proteger. El desconocimiento nos impide saber si algo es peligroso o no, y por eso es esencial investigar, hacer ciencia y destapar lo que aún no entendemos. Solo así podemos avanzar de forma sostenible, sin mirar hacia otro lado. La educación y la formación son claves: si se invierte en jóvenes investigadores y en quienes les sucederán, estaremos mejor preparados para afrontar los retos del futuro y cuidar nuestros ecosistemas. La divulgación científica es esencial: no solo para informar, sino para implicar a la ciudadanía en la protección del medio marino. La ciencia no puede quedarse en los laboratorios, debe estar en la calle, en las aulas y en las conversaciones. Eso sí, es fundamental el apoyo de los gestores y las administraciones. Todos a una", declara.