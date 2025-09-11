La nueva entrega de la exitosa saga 'Clérigos homicidas en España' se presenta en Jerez

El jardín de La Luna Nueva (calle Barja) en Jerez albergará este viernes, 12 de septiembre, a las 20 horas, la presentación del libro 'Armas bajo el altar (1870-1927)' (Espuela de plata) de Salvador Daza y María Regla Prieto.

En esta sexta entrega de la ya consolidada serie de investigación histórica sobre 'Clérigos homicidas en España', Salvador Daza y María Regla Prieto enriquecen aún más esta galería de perversos personajes manchados de sangre y que pertenecían a la sacrosanta institución eclesiástica que tanto poder ha tenido a lo largo de los siglos en nuestro país.

La digitalización de muchos diarios de difícil consulta, así como de otras variadas fuentes documentales, ha hecho posible este nuevo volumen que incorpora cincuenta casos en los que estos seres atormentados por el honor, el celibato, la castidad y la soberbia, emplearon la violencia contra el prójimo, en especial contra las mujeres, para redimir sus frustraciones por la vía más expeditiva y equivocada posible. Todo ello provocó a lo largo del periodo histórico analizado una cruenta batalla entre defensores y detractores del clero, que tuvo episodios de gran importancia para el devenir social, político y jurídico de nuestro país.

"Estos libros de erudición de Prieto y Daza son fascinantes: historian horrores y abusos reales y aun así fantásticos que además trajeron a lo largo de los siglos una interesante pugna jurídica, pues al ser los homicidas miembros del clero, se protegían por la Iglesia para no quedar salpicada ella misma", apunta el escritor jerezano Juan Bonilla.

Salvador Daza y María Regla Prieto iniciaron su trayectoria investigadora sobre los 'Clérigos homicidas en España' con dos libros editados por la Universidad de Sevilla: 'Proceso criminal contra fray Pablo de San Benito en Sanlúcar de Barrameda' (1774) (1998), y 'Proceso criminal contra fray Alonso Díaz' (1714) (2000). Ambas obras iniciaron esta serie cuya relevancia en el campo de la historiografía ha sido notoria por su rigor, erudición y carácter inédito. Su tercera obra, 'De la santidad al crimen' (1535-1821), publicada por esta misma editorial en 2004, fue finalista del Premio Nacional 'Así fue. La historia rescatada'.

En 2013, vio la luz 'Lucifer con hábito y sotana' (1556-1834), en el que se amplió el área de estudio hasta la España americana. La saga continuó en 2020 con 'Sangre en la sotana'. Y, de momento, el sexto y último volumen sobre estos negros episodios nacionales es la presente obra, 'Armas bajo el altar' (1870-1927). En los intervalos de esta intensa labor, ambos autores han desarrollado otras tareas literarias, entre ellas, diversos artículos y estudios y, en el caso de Prieto, el haber logrado llegar a la final del importante Premio Nadal 2024 con su novela 'Manos de trapo'.