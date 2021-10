"La entrega de otras personas me hace sentir que todos somos misioneros"

El testimonio de los misioneros se ha convertido este año en la clave de la celebración de las Obras Misionales Pontificias. Así, este domingo 24 de octubre se celebra el Domund o Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema “¡Cuenta lo que has visto y oído!”. Una jornada en la que toda la iglesia reza por la causa misionera y organiza una colecta para sostenerla.

Este mensaje ha calado hondo en la Diócesis de Asidonia-Jerez que ha contado con la presencia de cuatro misioneros durante estos 15 días. Carmelo, Cesáreo, Hermenegildo y Víctor han relatado en su visita todo lo que han visto y oído en la Misión para trasladar "la ilusión y las ganas de llevar a Jesús a todos los rincones".

Su visita ha sido organizaba por la Delegación de Misiones de la Diócesis, con Begoña Díez Rainer a la cabeza. Así y gracias al Scam (Servicio Conjunto de Animación Misionera), al que pertenecen los cuatro misioneros, los niños y jóvenes de centros educativos, parroquias y grupos religiosos han podido escuchar sus testimonios de primera mano.

Hermenegildo tiene 39 años, es natural de Tanzania y lleva 15 años en las misiones. En declaraciones a Diario de Jerez explica que sus misiones le han llevado a su país, así como a Mozambique. Pero destaca especialmente su paso por La Amazonia, concretamente por Colombia, Perú y Ecuador.

De su experiencia, reconoce que le llama "mucho" la atención personalmente "la entrega de otras personas, muchas personas que me apoyan y me hace sentir que yo me he metido en esta vida oficialmente pero todos somos misioneros". "No me siento solo, me siento acompañado y no solo por mis compañeros, sino por otras personas. Me encuentro en un ambiente muy acogedor, con personas muy entregadas a acabar con la pobreza", asegura.

Igualmente, destaca que cuando está rodeado "de muchas dificultades, de mucho cansancio y con dudas, me llega un momento en el me siento muy lleno, muy realizado". "No lo puede explicar, creo que es la fe, Dios te quiere mostrar que está aquí y entonces siento que vale la pena ser misionero porque, cuando estoy triste, me viene esta fuerza".