“Intento buscar mi personalidad y mejorar cada día”

Con buen porte y larga estatura, 1’94 para ser exactos, Pedro Montoya Junquera ‘Chanquita’ (Jerez, 2003) es una de las últimas voces que asoman en el cante de Jerez. Apenas tiene veinte años, pero los buenos aficionados ya han depositado en él esa confianza que le han convertido, en apenas tres años, en una de las grandes promesas del flamenco de esta tierra.

–¿Quién es Pedro Montoya ‘El Chanquita’?

–Bueno, Pedro Montoya ‘El Chanquita’ es un jerezano del barrio de Los Naranjos, que lleva cantando apenas unos años, y al que le gusta mucho lo que hace.

–¿Y el apodo, de dónde le viene?

–Eso viene de la familia de mi padre. El Chanquita era mi abuelo, Luis Montoya Carrasco, que vivía en la calle Nueva y se dedicaba a trabajar en el campo, como otros muchos de aquel tiempo. También a mi bisabuelo, Luis Montoya Loreto, le llamaban ‘El Chanca’. La verdad es que es un apodo que llevo con orgullo, incluso mi familia me dice que me parezco mucho a mi abuelo a nivel físico.

–Lleva usted también en la genética el apellido Loreto, el de Manuel Torres...

–Sí, será por eso también lo de la estatura (risas). Ojalá pueda parecerme a él cantando.

–Porque usted se dedica profesionalmente al cante ya, ¿verdad?

–Sí, desde hace tres años vivo del cante. La pandemia me pilló justo cuando daba mis primeros pasos, pero bueno, afortunadamente eso pasó y poco a poco voy haciendo mis cosas.

–¿Y quién le animó a cantar?

–Me animaron mis amigos. Yo siempre he cantado, ya sabes, en las fiestas de la familia y alguna cita puntual, pero siempre me dio miedo a subirme a un escenario. Un día los niños vieron el concurso que hizo la Bienal de Jerez y me apuntaron. Llegué a la final y la verdad es que a partir de ahí es cuando empecé a hacer mis cosas.

–Desde entonces ha tenido su sitio incluso en muchas peñas de la ciudad...

–Sí, de eso no me puedo quejar. Con sólo 20 años puedo presumir de haber cantado en peñas como Tío José de Paula, la Buena Gente, la peña Terremoto, La Bulería o la peña Luis de la Pica. Y bueno, también he hecho algunas cosas en el Villamarta, en Navidad, y en la Fiesta de la Bulería.

–A la hora de cantar, defiende mucho el cante de Jerez...

–Es lo que hay que hacer. A mí me gusta mucho cantar por seguiriyas, por soleá, por martinetes y también por bulerías, claro. Ahora mismo, mi objetivo es seguir aprendiendo sobre todo a la hora de mejorar, y hacer los estilos de Jerez, y bueno, ahí voy. Me meto en el cuarto y me pongo a cantar, todo lo que sé lo he ido aprendiendo solo.

–¿Y a quién escucha?

–Me gusta mucho Terremoto, Agujetas y Sordera, pero también los Moneo, Manuel, El Torta y Luis. Lo que pasa es que a veces, cuando los escuchas a ellos, se te quitan las ganas de cantar (risas). Pero bueno, creo que todo el que quiera dedicarse al cante tiene que mirar atrás y aprender de ellos.

–¿Qué es lo más difícil en su día a día?

–Lo más difícil es ponerte a cantar todos los días, porque como no ejercites la voz todos los días, se nota. Esto es complicado, es como cualquier otro trabajo, y hoy día más, que tienes que ir evolucionando y ampliando tu repertorio. Yo ahora me veo más maduro, por ejemplo, y coloco mejor la voz. Busco mi personalidad como cantaor, aunque eso es difícil.

–Los que le conocen dicen que es usted una persona muy tímida, ¿es así?

–Sí, soy muy cortao. A veces me cuestan ciertas cosas, pero bueno, voy poco a poco. Lo que llevo peor es cuando la gente me para por la calle, pero es cuestión de acostumbrase (risas). Me pasa también mucho cuando me subo a un escenario, pero sólo al principio, cuando empiezo, me olvido de todo, incluso me salen cosas que ensayando no me salen.

–Se defiende usted mejor en el escenario que en el cara a cara...

–No sé si me defenderé mejor, pero tengo claro que cuando me coge bien arriba, lo disfruto.

–Este año ha ganado usted el Premio a la Mejor Saeta Joven del Concurso de la Buena Gente...

–Sí, en ese sentido estoy muy contento porque la saeta es para mí el cante más difícil, y conseguir ese premio, me ha hecho mucha ilusión.

–Con sólo 20 años, ¿le dan consejos otros artistas cuando coinciden con usted?

–La verdad es que sí, todos me intentan ayudar y aconsejarme. Muchas veces, cuando te paras a pensar, te sorprendes de cómo he ido creciendo, sobre todo cuando compartes escenario con artistas a los que has admirado desde niño y ahora los ves ahí contigo. Me pasó hace poco con la tía Juana la del Pipa, con Israel Fernández y también con Diego del Morao. De hecho, Diego me ha ayudado mucho y he aprendido mucho de él, igual que con Pepe del Morao.

–¿Qué dice su familia de que sea cantaor?

–Le hace mucha ilusión. Mis tías, las más mayores, me llaman a veces y me dicen ‘el otro día te vi, y me hiciste llorar’. Es algo bonito y me apoyan mucho, la verdad.

–Últimamente le he visto trabajar también fuera, ¿qué sensación tiene?

–Hasta ahora la experiencia es buena, y la gente, cuando ve que eres de Jerez, te mira distinto. A veces incluso me dicen ‘viva el cante de Jerez’. He trabajado recientemente en Sevilla, en Málaga y también en Holanda, donde coincidí con Israel Fernández y tía Juana la del Pipa, y estoy muy contento.

–Tal y como funciona hoy día el flamenco, ¿no le ha dado aún por grabar algo?

–Pues mira, sí. Estoy preparando un single que espero lanzar próximamente. Es una bulería que está casi terminada, y la idea es sacarla después de feria. Voy a sacarlo con un vídeoclip, y aunque me da vergüenza hace todas esas cosas, hay que hacerlas. Además, todo el mundo me preguntaba que cuándo iba a grabar.

–¿Y cómo le ha ido la experiencia en el estudio?

–Me ha resultado un poco frío, es difícil cantar en un estudio, pero bueno, no hay más remedio que echarle valor, hoy día es necesario para seguir adelante.