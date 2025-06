El equipo danés se alza ganador de la XI Copa Jerez con una propuesta innovadora

La final internacional de la XI Copa Jerez reunió este martes a destacados restaurantes de ocho países, compitiendo por lograr la mejor armonía gastronómica con vinos de Jerez y manzanillas de Sanlúcar. El evento ofreció un emocionante espectáculo culinario en vivo, donde chefs y sumilleres de renombre internacional presentaron sus propuestas ante el público y el jurado.

Cada uno de los países ha realizado una rigurosa selección nacional para elegir a sus representantes: Puur Sanh (Países Bajos) -con el chef Jean Paul White y el sumiller Stijn Hinke-; Silo London X Apricity (Reino Unido) -con el chef William Stoyle y la sumiller Zoé Donadio-; Novanta Bar & Restaurant (Alemania) – con el chef Jan Nachtigall y la sumiller Ali Schmidt-; Somm (Bélgica) –con la chef Marina Claus y el sumiller Wim Casteur-; Sdr. Bjert Kro (Dinamarca) -con el chef Emil Rask Bahr y el sumiller Andreas Kobs Laursen-; Poncio By WM (España) -con el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes-; Midnight In The Garden (Estados Unidos) -con el chef Ryan Fox y el sumiller Alex Bell-. Además, esta edición contó por primera vez con la participación de México: restaurante Lorea, con el chef Oswaldo Oliva y la sumiller Leticia Álvarez.

Entre los miembros del jurado se encontraron referentes internacionales de la alta cocina, el vino y la crítica como Josep Roca, sumiller del restaurante El Celler de Can Roca***, Carlos Maribona, crítico gastronómico del diario ABC y columnista del grupo Vocento, Sarah Jane Evans, periodista británica y Master of Wine, Heidi Mäkinen, Master of Wine, miembro de la International Sommelier Association y docente de la WSET, y Paco Morales, reconocido chef del restaurante Noor***, que evaluaron la excelencia culinaria, la creatividad, la técnica y la armonía de cada maridaje para determinar al equipo ganador.

Pitu Roca recalcaba el trabajo que los profesionales han llevado a cabo, mientras que Camila Ferraro, chef del restaurante Sobretablas y Cocinera Revelación en Madrid Fusión, que ha ejercido de Jurado Técnico durante el concurso, señalaba la alianza de vino y gastronomía en el concurso y el conocimiento compartido entre los equipos.

Dinamarca conquista la XI Copa Jerez

Dinamarca revalida su título y conquista la XI Copa Jerez con una propuesta innovadora. El equipo formado por el chef Emil Rask Bahr y el sumiller Andreas Kobs Laursen, del restaurante Sdr. Bjert Kro, conquistaban al jurado este martes con tres maridajes innovadores:

Entrante: Caballa frita con vinagre de Jerez infusionado, tomate seco, salvia crujiente y beurre blanc de bogavante

Maridaje: Palo Cortado La Bota 102 (Equipo Navazos)

Plato principal: Pecho de cerdo confitado en barbacoa agridulce con dukkah de avellana, morcilla rellena y salsa aromática con pimienta timur y mosto de manzana.

Maridaje: Oloroso 1730 VORS (Bodegas Álvaro Domecq)

Postre: ‘Arme riddere’ de masa fermentada con canela de Ceilán y confit de kumquats con flor de naranjo y helado de caramelo salado de romero y sirope de cardamomo

Maridaje: Cream Tradición VOS (Bodegas Tradición)

Con esta última propuesta, el dúo se alzaba además con el premio al Mejor Maridaje con Postre.

Dinamarca ha ganado la Copa Jerez en varias ocasiones. En 2023, el equipo del restaurante Parsley Salon, compuesto por el chef Allan Schultz y el sumiller Alexander Berntsen, se proclamó ganador de la X Copa Jerez, logrando su tercera victoria en este concurso internacional, en el que también se proclamó vencedor en 2019 y 2013.

Junto al equipo ganador, el listado de premios repartidos fueron los siguientes:

Mejor Chef: William Stoyle, Silo London x Apricity (Reino Unido)

Mejor Sumiller: Alex Bell, Midnight in the Garden (Estados Unidos)

Mejor Maridaje con Entrante: Poncio by WM (España)

Mejor Maridaje con Plato Principal: Lorea (México)

Mejor Maridaje con Postre: Sdr. Bjert Kro (Dinamarca)

Maridaje más Creativo: Silo London X Apricity (Reino Unido)

Propuestas finalistas de los equipos internacionales en Copa Jerez:

RESTAURANTE PUUR SANH (PAÍSES BAJOS)

Chef: Jean Paul Witte

Sumiller: Stijn Hinke

Entrante: Sinfonía Verde

Maridaje: Fino Tradición (Bodegas Tradición)

Plato principal: Apionabo Redefinido

Maridaje: Palo Cortado Wellington VOS (Bodegas Hidalgo La Gitana)

Postre: Delicia de manzanilla

Maridaje: Palo Cortado Apóstoles (Bodegas González Byass)

SILO LONDON X APRICITY (REINO UNIDO)

Chef: William Stoyle

Sumiller: Zoé Donadio

Entrante: Lubina, hierbas costeras, nabo, ricotta y miso

Maridaje: Manzanilla Gabriela (Bodegas Sánchez Ayala)

Plato principal: Calabaza ahumada, nata, furikake y mermelada de piel de calabaza

Maridaje: Palo Cortado Viejo C.P. VOS (Bodegas Valdespino)

Postre: Sorbete de amazake de remolacha, aceite de albahaca sagrada y granizado de chong de frambuesa

Maridaje: Cream Cruz Del Mar (Bodegas César Florido)

NOVANTA BAR & RESTAURANT (ALEMANIA)

Chef: Jan Nachtigall

Sumiller: Ali Schmidt

Entrante: Caballa, wasabi, Manzanilla y chirivía

Maridaje: Manzanilla Papirusa (Bodegas Lustau)

Plato principal: Cordero, avellana, higo y aÇaí

Maridaje: Oloroso Alfonso (Bodegas González Byass)

Postre: Magnolia, cardamomo, perejil y cacao Magnolia, cardamom, parsley and cocoa

Maridaje: Moscatel José De La Cuesta (Bodegas Lustau)

SOMM (BÉLGICA)

Chef: Marina Claus

Sumiller: Wim Casteur

Entrante: Alcachofa, ostras y shiitake

Maridaje: Fino Caberrubia NV Saca VI (Bodegas Luis Pérez)

Plato principal: Carrillera de cerdo ibérico, patata trufada e hinojo

Maridaje: Amontillado Fossi (Bodegas Primitivo Collantes)

Postre: Queso Shropshire, rúcula y aceite de oliva

Maridaje: Palo Cortado Bocadulce (The Wine Bang)

SDR. BJERT KRO (DINAMARCA)

Chef: Emil Rask Bahr

Sumiller: Andreas Kobs Laursen

PONCIO BY WM (ESPAÑA)

Chef: Willy Moya

Sumiller: Juan Antonio Suanzes

Entrante: Ajo Blanco de uva fermentada, ventresca de atún madurada y botarga

Maridaje: Fino del Puerto Almacenista José Luis González Obregón (Bodegas Lustau)

Plato principal: Manitas Wellington rellenas de carrillada ibérica al oloroso y foie ahumado con puré de chirivía negra

Maridaje: Palo Cortado VOS (Bodegas Williams & Humbert)

Postre: Cremoso de praliné de avellana con bizcocho de PX, crujiente de naranja y confitura de naranja amarga

Maridaje: Cream La Bota 79 (Equipo Navazos)

MIDNIGHT IN THE GARDEN (ESTADOS UNIDOS)

Chef: Ryan Fox

Sumiller: Alex Bell

Entrante: Trío de Espárragos: Panna cotta fría de espárragos blancos, cangrejo y pino joven; Tarta de espárragos a la barbacoa, cebollino y queso; Tostada de espárragos, pan de centeno con miel, langostino y amaranto reventado

Maridaje: Fino Classic (Bodegas Rey Fernando de Castilla)

Plato principal: Rabo de buey, jugo de jerez, velo de parmesano, bayas de temporada y hierbas aromáticas

Maridaje: Amontillado 12 años (Bodegas Maestro Sierra)

Postre: Semifrío de acedera y helado de trigo sarraceno y koji

Maridaje: Amontillado Contrabandista (Bodegas Valdespino)

LOREA (MÉXICO)

Chef: Oswaldo Oliva

Sumiller: Leticia Álvarez

Entrante: Taco de Huitlacoche, grasa fina de jamón, crema de quesillo y tortilla quemada y aceite de pipicha

Maridaje: Oloroso Tradición VORS (Bodegas Tradición)

Plato principal: Andrajos: Guiso simple de maíz y pieles de bacalao, hojas de limón y camarones asados

Maridaje: Manzanilla La Bota 113 (Equipo Navazos)

Postre: Tosta quemada de pan, ganache untuosa de foie gras, avellana y cacao y crema helada de Palo Cortado

Maridaje: Palo Cortado La Bota 102 (Equipo Navazos)

El gusto del sur en la copa

Durante la segunda jornada de Copa Jerez, el exterior del Teatro Villamarta se transformó de nuevo en un espacio de degustación abierto dedicado a los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar. Paralelamente a la Final Internacional, más de 30 bodegas del Marco de Jerez presentaron cerca de 300 referencias para su cata, incluyendo finos, manzanillas, amontillados, olorosos, palos cortados, cream y moscateles.

La finalidad de este salón es destacar los aspectos más singulares de la elaboración de los vinos de Jerez y las tendencias actuales de la enología local, invitando a los asistentes a sumergirse en la cultura bodeguera a través de catas e interacción con los productores.

La presencia de bodegas como González Byass, Tradición, Emilio Hidalgo o Delgado Zuletavolvía a convertir este showroom en una ocasión única para conocer tanto los diferentes estilos de los vinos de jerez como a los elaboradores, creando un punto de encuentro para productores, sumilleres, hosteleros y apasionados del vino. Este espacio profesional de degustación, instalado en el exterior del recinto y patrocinado por la Junta de Andalucía, supuso una experiencia sensorial complementaria a Copa Jerez, que todos los asistentes pudieron explorar.